Στις περισσότερες χώρες και ειδικά στην Ελλάδα, όταν πρόκειται να γίνουν έργα σε μεγάλους αυτοκινητοδρόμους, προκαλείται… πανικός.

Λωρίδες κλείνουν. Ταμπέλες που οδηγούν σε παρακάμψεις. Μποτιλιάρισμα. Και μάλιστα λέμε πάλι καλά, εάν γίνεται να ολοκληρωθούν οι εργασίες νυχτερινές ώρες, αλλιώς το κομφούζιο «τραβάει» μέρες.

Στην Ελβετία όμως φαίνεται πως (αφού έχουν τα λεφτά), έχουν και τον τρόπο.

Δείτε στο παρακάτω βίντεο πώς εγκαθίστανται μία κινητή γέφυρα η οποία επιτρέπει στα οχήματα να συνεχίζουν ανενόχλητα την πορεία τους, ενώ από κάτω της, τα συνεργεία εργάζονται κανονικά. Μάλιστα εργάζονται προστατευμένα από τον ήλιο, τα διερχόμενα αυτοκίνητα και άλλους κινδύνους.

