Σε μια αυτοκινητοβιομηχανία που αλλάζει με ρυθμό πιο γρήγορο από ποτέ, ο Elon Musk δεν… μασάει τα λόγια του. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Tesla τονίζει ξανά πως οι παραδοσιακές εταιρείες που θα μείνουν προσκολλημένες στα ορυκτά καύσιμα και τους κινητήρες εσωτερικής καύσης, δεν έχουν μέλλον στην αγορά αυτοκινήτου.

Για τον Musk, η ηλεκτροκίνηση δεν είναι απλά μια τεχνολογική εναλλακτική, αλλά η επόμενη φάση της αυτοκίνησης. Σε πρόσφατες συζητήσεις για τη στρατηγική ανάπτυξης της Tesla, ο ίδιος τόνισε ότι η μετατόπιση από τη βενζίνη στα ηλεκτρικά και στις προηγμένες τεχνολογίες αυτονομίας είναι θέμα επιβίωσης για τις εταιρίες που θέλουν να διατηρήσουν ρόλο στο μέλλον της αγοράς. Η εποχή που ένα αυτοκίνητο που «καίει» βενζίνη θα μπορούσε να θεωρηθεί βιώσιμη λύση σε παγκόσμια κλίμακα, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, έχει παρέλθει, και όσοι δεν ακολουθήσουν τον ρυθμό, θα αντιμετωπίσουν λουκέτο.

Η Tesla, από την ίδρυσή της, έχει υιοθετήσει μια φιλοσοφία που συνδέει άρρηκτα την ηλεκτροκίνηση με καινοτομίες όπως η αυτόνομη οδήγηση, οι υπηρεσίες λογισμικού και η ενεργειακή αποδοτικότητα, φυσικά όχι για λόγους περιβαλλοντικούς, αλλά για εμπορικούς. Η εταιρεία έχει επενδύσει σημαντικά στο Full Self-Driving (FSD) και στην ανάπτυξη ενός πλήρως αυτόνομου συστήματος που, όπως ο ίδιος ο Musk έχει προβλέψει, θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά το πώς χρησιμοποιούμε και αντιλαμβανόμαστε τα οχήματα τα επόμενα χρόνια.

Οι δηλώσεις του Elon Musk «Το μέλλον δεν περιλαμβάνει οχήματα καύσης, ενώ πολύ σύντομα, θα υπάρχουν ελάχιστα οχήματα που δεν θα είναι αυτόνομα. Όσες εταιρίες δεν κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση, θα μείνουν εκτός. Κατευθύνονται προς την κατεύθυνση των δεινοσαύρων, επομένως δεν κατευθύνονται προς μια καλή κατεύθυνση. Οι δεινόσαυροι δεν υπάρχουν πια».

Το μήνυμά του είναι ξεκάθαρο: η αυτοκινητοβιομηχανία αλλάζει ταχύτατα, και η ηλεκτροκίνηση είναι μόνο η αρχή. Η επιβίωση στην αγορά δεν περνά πλέον από τη βελτίωση των παραδοσιακών κινητήρων εσωτερικής καύσης, αλλά μέσα από την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, την ψηφιοποίηση και την ολοκλήρωση του λογισμικού στην καρδιά του αυτοκινήτου. Αυτή είναι η θέση που προωθεί ο Musk και που έχει διαμορφώσει σε μεγάλο βαθμό και τη στρατηγική της Tesla απέναντι σε ανταγωνιστές και παραδοσιακούς κατασκευαστές.

Η αντίληψη του Musk δεν είναι απλώς μια φιλοσοφική θέση, αλλά μια επιχειρηματική στρατηγική. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο για όσους ακόμα επενδύουν σε οχήματα με κινητήρες βενζίνης ή diesel: αν δεν εξελιχθείς, δεν θα αντέξεις στον ανταγωνισμό που διαμορφώνεται γύρω από ηλεκτροκίνηση, αυτόνομη οδήγηση και τεχνολογικές υπηρεσίες. Και ενώ δεν είναι σαφές πότε ακριβώς θα δούμε πλήρως αυτόνομα αυτοκίνητα να κυκλοφορούν σε μεγάλη κλίμακα, η στρατηγική που υιοθετείται σήμερα, δείχνει προς αυτή την κατεύθυνση, με τις εταιρείες που δεν προσαρμόζονται, να αντιμετωπίζουν ολοένα και μεγαλύτερο ρίσκο στην αγορά.

Πάντως το τελευταίο “άνοιγμα” του Elon Musk, έγινε προς τις χώρες της Μέσης Ανατολής, όπου πλέον αναζητά υποψήφιους αγοραστές για την εμπορική αποτυχία του Cybertruck. Παράλληλα, τα νούμερα της αγοράς, για την Ευρώπη τουλάχιστον, δείχνουν ξεκάθαρα πως ο κόσμος θέλει τον εξηλεκτρισμό, αλλά όχι την αμιγώς ηλεκτρική κίνηση.

Ο Elon Musk δηλώνει πως το μέλλον είναι αμιγώς ηλεκτρικό. Η αγορά μέχρι σήμερα δείχνει πως η μόνη πραγματική λύση, είναι η ποικιλία καυσίμων και επιλογών κίνησης. Εσείς τι λέτε;