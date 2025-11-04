Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Ο Elon Musk βρέθηκε, για άλλη μια φορά, καλεσμένος στο πιο διάσημο podcast του κόσμου, “The Joe Rogan Experience” και μίλησε για όλα. Μίλησε για τα άλματα της τεχνητής νοημοσύνης, μίλησε για το πως τα ρομπότ θα πάρουν όλες τις δουλειές και έτσι θα υπάρχει ένα σταθερό εισόδημα για όλους, αλλά και για το νέο roadster.

Το Tesla Roadster ήταν το πρώτο μοντέλο που κατασκεύασε ποτέ η Tesla και την έκανε εξαιρετικά γνωστή. Βασιζόταν στο σασί της Lotus Elise και έγραψε ιστορία καθώς ήταν το πρώτο EV παραγωγής με αυτονομία άνω των 320χλμ. έχοντας παράλληλα πολύ εντυπωσιακές επιδόσεις.

Εδώ και πολλά χρόνια το όνομα Roadster έχει ξεχαστεί καθώς τα Model 3, Model Y, Model S και Model X κυριαρχούν στην αγορά και στις πωλήσεις. Ο ισχυρός όμως άνδρας της Tesla. Elon Musk, έριξε «βόμβα» στην αγορά αναφέροντας πως το νέο Roadster είναι προ των πυλών (βέβαια τα έχει ξαναπεί αυτά), έχοντας μάλιστα έναν κρυφό άσο στο μανίκι του. Το γεγονός ότι θα… πετάει.

Ο Elon δήλωσε πως η Tesla σχεδιάζει να παρουσιάσει το νέο της Roadster πριν από το τέλος του 2025 και ότι το όχημα περιλαμβάνει «τρελή τεχνολογία». Είπε ότι το αυτοκίνητο θα μπορούσε να είναι ικανό για πτήση και το περιέγραψε ως πιο τρελό από όλα τα αυτοκίνητα του James Bond μαζί. «Ο φίλος μου ο Peter Thiel κάποτε σκέφτηκε ότι το μέλλον υποτίθεται ότι θα είχε ιπτάμενα αυτοκίνητα, αλλά εμείς δεν έχουμε ιπτάμενα αυτοκίνητα. Νομίζω ότι αν ο Peter θέλει να μπορεί να αγοράσει ένα ιπτάμενο αυτοκίνητο, θα πρέπει να φτιάξουμε ένα».

Στη συγκεκριμένη συνέντευξη, ο Musk δεν είπε περισσότερες πληροφορίες γύρω από το μοντέλο. Σε προηγούμενες δηλώσεις του όμως είχε αναφέρει πως το νέο μοντέλο θα κάνει το 0-100 σε κάτω από 1 δευτ. χάρη σε 3 ηλεκτροκινητήρες και έναν προωθητήρα αέρα (κρυμμένο πίσω από την πινακίδα).