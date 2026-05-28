Ο Gilles Villeneuve μπορεί να έφυγε από τη ζωή πριν από περισσότερα από 40 χρόνια, όμως το όνομά του εξακολουθεί να θεωρείται σχεδόν μυθικό στον κόσμο της Formula 1. Και αυτό αποδείχθηκε ξανά τις τελευταίες ημέρες, όταν το ιστορικό κράνος που φορούσε ο Καναδός οδηγός της Ferrari πουλήθηκε σε δημοπρασία για ποσό που ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο ευρώ, γράφοντας νέο ρεκόρ στην ιστορία του σπορ.

Πρόκειται για το χαρακτηριστικό κόκκινο κράνος που χρησιμοποιούσε ο Villeneuve στις αρχές της δεκαετίας του ’80 και το οποίο θεωρείται σήμερα ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα αντικείμενα στην ιστορία της Formula 1. Σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών, το τελικό ποσό ξεπέρασε κάθε εκτίμηση, καθώς η τιμή εκτοξεύτηκε μετά από έντονη «μάχη» συλλεκτών από όλο τον κόσμο, φτάνοντας το 1 εκατ. ευρώ.

Ο οδηγός που έγινε θρύλος χωρίς ποτέ να πάρει τίτλο

Το εντυπωσιακό στην περίπτωση του Villeneuve είναι ότι θεωρείται ένας από τους πιο αγαπητούς οδηγούς στην ιστορία της Formula 1 χωρίς ποτέ να κατακτήσει παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ο Καναδός έγινε γνωστός για το ακραία επιθετικό οδηγικό του στιλ, τις μάχες σώμα με σώμα και την απόλυτη αδιαφορία απέναντι στον κίνδυνο. Για πολλούς φίλους της Formula 1, ο Villeneuve αντιπροσώπευε την «ρομαντική» εποχή του σπορ, όταν οι οδηγοί έμπαιναν στην πίστα γνωρίζοντας ότι κάθε αγώνας μπορούσε να είναι ο τελευταίος τους.

Η Ferrari τον λάτρεψε σχεδόν αμέσως. Ο ίδιος ο Enzo Ferrari είχε δηλώσει αρκετές φορές ότι έβλεπε στον Villeneuve κάτι που του θύμιζε τον Tazio Nuvolari, έναν οδηγό που οδηγούσε περισσότερο με ένστικτο παρά με λογική.

Το κράνος που έγινε σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής

Το συγκεκριμένο κράνος δεν είναι απλώς ένα κομμάτι αγωνιστικού εξοπλισμού. Είναι ουσιαστικά σύμβολο μιας εποχής της Formula 1 που πλέον δεν υπάρχει και φυσικά, μαζί με το κράνος “πωλείται” ουσιαστικά και ο ίδιος ο μύθος γύρω από τον οδηγό. Γιατί ο Villeneuve δεν έγινε θρύλος λόγω τίτλων ή στατιστικών. Έγινε θρύλος επειδή οδηγούσε με τρόπο που έκανε ακόμη και τους αντιπάλους του να μένουν άφωνοι.

Gilles Villeneuve – 1982: $1.25 εκατομμύρια δολάρια

Ayrton Senna – 1992: $966,000

Lewis Hamilton – 2023: $387,000

Steve McQueen – 1970: $375,000

Charles Leclerc – 2023: $335,000

Το τραγικό δυστύχημα που συγκλόνισε τη Formula 1

Στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Βελγίου το 1982 στην πίστα του Zolder, ο Villeneuve προσπαθούσε να βελτιώσει τον χρόνο του όταν βρέθηκε πίσω από τον Jochen Mass. Ο Γερμανός οδηγός κινήθηκε ελαφρώς εκτός αγωνιστικής γραμμής για να του δώσει χώρο, όμως ο Villeneuve θεώρησε πως ο Mass θα παρέμενε στη γραμμή του. Η Ferrari του Gilles χτύπησε με τεράστια ταχύτητα στον πίσω τροχό της March και απογειώθηκε κυριολεκτικά στον αέρα. Το μονοθέσιο διαλύθηκε, ενώ ο ίδιος εκτοξεύθηκε δεκάδες μέτρα μακριά από το cockpit.

Ο Villeneuve μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένος στο νοσοκομείο με σοβαρότατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και λίγες ώρες αργότερα ανακοινώθηκε ο θάνατός του, σε ηλικία μόλις 32 ετών. Ο θάνατός του συγκλόνισε ολόκληρο τον κόσμο του μηχανοκίνητου αθλητισμού και μέχρι σήμερα θεωρείται μία από τις πιο σκοτεινές στιγμές στην ιστορία της Formula 1.