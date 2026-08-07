‘Ενα pick-up Maxus T60 MAX 2.0D 4WD DOUBLE CAB το οποίο φέρει υπερκατασκευή για πυρόσβεση με δεξαμενή νερού 600 λίτρων παραχώρησε στην Επίλεκτη Ομάδα Ειδικών Αποστολών (ΕΠΟΜΕΑ) Κοινότητας Βιλίων για την αντιπυρική περίοδο 2026, ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη.

Η ΕΠΟΜΕΑ Κοινότητας Βιλίων η οποία από την πρώτη στιγμή βρέθηκε, με το όχημα που παραχωρήθηκε, στο πεδίο του πύρινου μετώπου στην πυρκαγιά που ξέσπασε στο Πόρτο Γερμενό, θα επιχειρεί καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου στον Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας συμβάλλοντας αποτελεσματικά στην πρόληψη κατά των πυρκαγιών, στη δασοπροστασία, τη δασοπυρόσβεση, τη διάσωση και την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

Το T60 MAX 2.0D 4WD DOUBLE CAB είναι το ισχυρό Pick-up της Maxus το οποίο, συνδυάζoντας δύναμη και ευελιξία, ξεκινάει εκεί που ο δρόμος τελειώνει. Με προηγμένο σύστημα τετρακίνησης, είναι έτοιμο για κάθε πρόκληση, από την πιο απαιτητική εργασία μέχρι την απόλυτη off-road εμπειρία.

Το συγκεκριμένο Maxus T60 Max που παραχωρήθηκε από τον Όμιλο Επιχειρήσεων Σαρακάκη στην ΕΠΟΜΕΑ Κοινότητας Βιλίων για την αντιπυρική περίοδο 2026, φέρει:

Προσθαφαιρούμενη πυροσβεστική υπερκατασκευή τύπου PS PRO 600-14s, αποτελούμενη από γαλβανισμένο μεταλλικό πλαίσιο και δεξαμενή νερού χωρητικότητας 600 λίτρων, κατασκευασμένη από ενισχυμένο GRP και εξοπλισμένη με αντιπαφλαστικό διάφραγμα.

Επιπλέον, διαθέτει σύστημα εκτόξευσης νερού, πλευρικό στόμιο πλήρωσης και δυνατότητα αναρρόφησης νερού, είτε από την ενσωματωμένη δεξαμενή είτε από εξωτερική πηγή. Το όχημα εξοπλίζεται με σύστημα οπτικής σήμανσης με μπάρα φωτισμού LED.

Το όχημα έρχεται να ενισχύσει σημαντικά το έργο των εθελοντών της ΕΠΟΜΕΑ Κοινότητας Βιλίων οι οποίοι καλούνται να αντιμετωπίσουν ιδιαίτερα αυξημένες και απαιτητικές έκτακτες επιχειρησιακές ανάγκες. Η ασφαλής και άμεση μετακίνηση των εθελοντών, όπως και η μεταφορά του απαραίτητου επιχειρησιακού εξοπλισμού στο πεδίο, αποτελούν βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική ανταπόκριση της ΕΠΟΜΕΑ Κοινότητας Βιλίων σε κάθε έκτακτο περιστατικό.

Η Μαρία Ξυτάκη, Group Corporate Affairs, Communications and Sustainability Senior Manager Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη δήλωσε σχετικά: «Είναι από τις στιγμές που πραγματικά απευχόμαστε να είμαστε χρήσιμοι και ωφέλιμοι. Την ίδια στιγμή σκεφτόμαστε ότι σε τέτοιες κρίσιμες ώρες όπου απειλούνται ανθρώπινες ζωές, ο φυσικός μας πλούτος και περιουσίες, νιώθουμε ότι είναι καθήκον μας να συμμετέχουμε και να συμβάλλουμε με όποιον τρόπο μπορούμε στο αξιέπαινο έργο των ανθρώπων, των εθελοντών πυροσβεστών που ρίχνονται στη μάχη, θέτοντας σε κίνδυνο την ίδια τους τη ζωή. Από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η πυρκαγιά στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού, σύσσωμη η ομάδα των εθελοντών της ΕΠΟΜΕΑ Κοινότητας Βιλίων βρέθηκε στο πεδίο, επιχειρώντας με το πυροσβεστικό όχημα που παραχωρήσαμε. Στεκόμαστε με σεβασμό και ευγνωμοσύνη απέναντι στο Πυροσβεστικό Σώμα, τους εθελοντές πυροσβέστες και τα Σώματα Ασφαλείας για το θάρρος, τη μαχητικότητα και τον ηρωισμό τους.»

Αν όλες οι εισαγωγικές εταιρείες που διαθέτουν αγροτικά οχήματα είχαν φροντίσει όχι να «δανείσουν», αλλά να παραχωρήσουν για μια τριετία τα αυτοκίνητά τους – φυσικά με ειδικό εξοπλισμό για τη δασοπυρόσβεση, να είστε σίγουροι ότι οι Επίλεκτες Ομάδες Ειδικών Αποστολών θα είχαν σώσει εκατοντάδες στρέμματα δασικών εκτάσεων.