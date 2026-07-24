Η επέλαση των κινεζικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη δεν περιορίζεται πλέον στα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα. Αντίθετα, οι μεγαλύτερες επιτυχίες των τελευταίων μηνών έρχονται από τα plug-in hybrid (PHEV), τα οποία συνδυάζουν κινητήρα βενζίνης με ηλεκτροκινητήρα και δυνατότητα φόρτισης από πρίζα.

Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι ένα στα τρία νέα plug-in hybrid που ταξινομήθηκαν στην Ευρώπη τον Ιούνιο προερχόταν από κινεζική μάρκα, ποσοστό που αποτελεί νέο ιστορικό υψηλό για τους κατασκευαστές της χώρας.

Ρεκόρ για τις κινεζικές εταιρείες

Σύμφωνα με ανάλυση της Dataforce, την οποία επικαλείται το Business Times, οι κινεζικές μάρκες κατέκτησαν μερίδιο 34% στις πωλήσεις των plug-in hybrid τον Ιούνιο στην ευρωπαϊκή αγορά, όταν πριν από έναν χρόνο το αντίστοιχο ποσοστό ήταν αισθητά χαμηλότερο. Πίσω από αυτή την άνοδο βρίσκονται κυρίως κατασκευαστές όπως η BYD, η Chery, η Jaecoo και άλλες κινεζικές εταιρείες που εμπλουτίζουν διαρκώς τη γκάμα των PHEV μοντέλων τους, προσφέροντας μεγάλες ηλεκτρικές αυτονομίες, πλούσιο εξοπλισμό και ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές.

Η άνοδος των κινεζικών PHEV δεν είναι τυχαία

Την ώρα που τα αμιγώς ηλεκτρικά συνεχίζουν να αναπτύσσονται, αρκετοί Ευρωπαίοι οδηγοί εξακολουθούν να προτιμούν τα plug-in hybrid, καθώς προσφέρουν καθημερινή ηλεκτρική μετακίνηση χωρίς το άγχος της φόρτισης σε μεγάλα ταξίδια. Αυτό έχει οδηγήσει πολλές κινεζικές εταιρείες να επενδύσουν δυναμικά στην κατηγορία, η οποία εξελίσσεται σε έναν από τους σημαντικότερους μοχλούς ανάπτυξής τους στην Ευρώπη.

Τα στοιχεία δείχνουν συνολικά ότι τα εξηλεκτρισμένα αυτοκίνητα (αμιγώς ηλεκτρικά, υβριδικά και plug-in hybrid) συνεχίζουν να αυξάνουν το μερίδιό τους στην Ευρώπη, ενώ οι κινεζικές μάρκες αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη παρουσία σε όλες σχεδόν τις κατηγορίες.

Για τους Ευρωπαίους κατασκευαστές, η εξέλιξη αυτή αποτελεί ακόμη μία ένδειξη ότι ο ανταγωνισμός δεν περιορίζεται πλέον μόνο στα ηλεκτρικά μοντέλα, αλλά επεκτείνεται πλέον δυναμικά και στα plug-in hybrid, μια κατηγορία που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν προνομιακό τους πεδίο.