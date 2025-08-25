Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Το Toyota Prius ήταν το πρώτο υβριδικό μοντέλο μαζικής παραγωγής, συστήνοντας τα οφέλη της ηλεκτροκίνησης πριν πολλά χρόνια. Πλέον, στην πέμπτη γενιά του, είναι πιο οικονομικό, αποδοτικό και ασφαλές από ποτέ, προσφέροντας τα καλύτερα στοιχεία από τον κόσμο της βενζίνης και τον κόσμο του ρεύματος.

Με τα χρόνια το μοντέλο ομόρφυνε και πλέον έχει εντυπωσιακές γραμμές και χαρακτηριστικά, με τον ανεξάρτητο σχεδιαστή Vishnu Suresh, γνωστός ως Zephyr Designz, να οραματίζεται και να μεταμορφώνει το μοντέλο σε ένα ανοικτό supercar.

Το Prius Roadster αποκτά αναλογίες που μοιάζουν περισσότερο με Lamborghini παρά με Toyota καθώς το επιθετικό bodykit ωθεί το σχήμα σε αναμφισβήτητα εξωτικά εδάφη. Μόνο λίγα στοιχεία έχουν απομείνει από το αρχικό Prius, συμπεριλαμβανομένων των προβολέων LED και του παρμπρίζ. Όλα τα άλλα έχουν επανασχεδιαστεί, μετατρέποντας το πεντάθυρο σύνολο σε ένα φανταχτερό δίθυρο roadster.

Η νέα εμφάνιση περιλαμβάνει εξαιρετικά φαρδιά φτερά με ενσωματωμένους αεραγωγούς τυλιγμένους γύρω από τεράστιες ζάντες αλουμινίου, ένα ανάγλυφο καπό και βαθύτερες πλαϊνές ποδιές. Με την οροφή να έχει αφαιρεθεί, η καμπίνα ανοίγει σε ένα προσαρμοσμένο πίσω μέρος με στυλ που θυμίζει το κάλυμμα κινητήρα ενός supercar. Μια αεροτομή και κεντρικά τοποθετημένες διπλές εξατμίσεις μέσα στον διαχύτη ολοκληρώνουν τον εντυπωσιακό επανασχεδιασμό.

Φυσικά, οι ψηφιακές δημιουργίες σαν κι αυτή ευδοκιμούν στη φαντασία και όχι στην πραγματικότητα. Ωστόσο, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει την πιθανότητα να γεννηθούν ιδέες για πραγματικές, προσαρμοσμένες κατασκευές. Άλλωστε, ανεξάρτητοι σχεδιαστές όπως ο Kyzyl Saleem έχουν αποδείξει ότι είναι δυνατό να γίνει το άλμα από τον ψηφιακό κόσμο στην πραγματικότητα.