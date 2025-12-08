Τώρα τελευταία μπορεί να διαβάζετε συχνά τη λέξη restomod. Σίγουρα οι petrolheads ξέρουν τι σημαίνει, όμως για όσους δεν είναι τόσο μυημένοι στο λεξικό της αυτοκίνησης, να πούμε πως restomod είναι η αποκατάστασης ενός κλασικού αυτοκινήτου με τη χρήση σύγχρονων εξαρτημάτων και τεχνολογίας. Ουσιαστικά, ένα όχημα restomod διατηρεί την κλασική του εμφάνιση (εσωτερικά και εξωτερικά), αλλά αναβαθμίζεται με σύγχρονα μέρη, τόσο κάτω από το καπό όσο και εντός της καμπίνας.

Μία ομάδα από πολύ έμπειρους μηχανικούς (ο καθένας με πάνω από 30 χρόνια παρουσίας στο χώρο), ενώθηκαν και αποφάσισαν να δουλέψουν μαζί, δημιουργώντας την εταιρία Encor. Η έδρα είναι στην Αγγλία, και η έμπειρη αυτή ομάδα μηχανικών περιλαμβάνει άτομα που έχουν δουλέψει στις Pagani, Porsche, Lotus, Aston Martin, ακόμα και στη Koenigsegg.

Το πρώτο project τους λοιπόν, το οποίο ευελπιστούν να τους κάνει και πιο γνωστούς στην παγκόσμια κοινότητα, ονομάζεται Encor Series 1 και ουσιαστικά πρόκειται για το restomod της εμβληματικής Lotus Esprit S1 του 1970.

Το σύνολο διατηρεί τον αρχικό V8 κινητήρα, ο οποίος όμως έχει ανακτασκευαστεί και πλέον αποδίδει 405 άλογα και 475 Nm ροπής. Την ισχύ του κινητήρα μεταφέρει ένα χειροκίνητο κιβώτιο πέντε σχέσεων, ενώ πλέον υπάρχει και μπλοκέ διαφορικό. Το σύνολο, χάρη και στο carbon αμάξωμα, ζυγίζει σχεδόν 1.150 κιλά και καταφέρνει το 0-100 σε κάτω από 4 δευτ. έχοντας παράλληλα τελική ταχύτητα στα 282χλμ./ώρα.

Φυσικά η γενική σχεδίαση του μοντέλου έχει παραμείνει ίδια με την αρχική, αλλά υπάρχουν μοντέρνες και άκρως λειτουργικές πινελιές. Για παράδειγμα, τα αναδυόμενα μπροστινά φώτα, πλέον είναι LED, όπως και τα πίσω οριζόντια.

Και στο εσωτερικό, το παρελθόν συναντά τις ανέσεις του σήμερα, χωρίς να αλλοιώνεται το DNA του μοντέλου. Έτσι, υπάρχουν σύγχρονες ανέσεις όπως κάμερα 360 μοιρών, ψηφιακός πίνακας οργάνων και συνδεσιμότητα για smartphone, όμως το “στήσιμο” και η αρχιτεκτονική της καμπίνας παραμένει η γνωστή.

Παρόλο που η Lotus κατασκεύασε μόνο 1.237 Esprit με V8 συνολικά, η Encor λέει ότι σχεδιάζει να κατασκευάσει 50 αντίτυπα με βάση αυτά τα αρχικά μοντέλα. Η εταιρεία εργάζεται αυτή τη στιγμή στο πρώτο της πρωτότυπο, με το αυτοκίνητο νούμερο ένα να έχει προγραμματιστεί να παραδοθεί τον Απρίλιο με τιμή να αγγίζει το μισό εκατομμύριο ευρώ.