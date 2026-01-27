Μια άνευ προηγουμένου κλοπή πολυτελών οχημάτων συγκλονίζει το Οντάριο του Καναδά, όπου μια ομάδα ενόπλων δραστών εισέβαλε τα ξημερώματα σε τοπική αντιπροσωπεία αυτοκινήτων και απέσπασε αυτοκίνητα αξίας σχεδόν 2 εκατ. δολαρίων, μέσα σε λιγότερο από δέκα λεπτά, χωρίς να ενεργοποιήσει καν τον συναγερμό.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 3:35 π.μ. στις 11 Ιανουαρίου, στην επιχείρηση Lockwood Leasing. Σύμφωνα με τις Αρχές, περίπου οκτώ με δέκα άτομα, ντυμένα με σκούρα ρούχα και καλυμμένα με μάσκες, διέρρηξαν τον χώρο, κατευθύνθηκαν απευθείας εκεί όπου φυλάσσονταν τα κλειδιά των αυτοκινήτων, και εξήλθαν οδηγώντας οκτώ οχήματα υψηλής αξίας.

Στον κατάλογο των κλεμμένων αυτοκινήτων περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: Ferrari 812 GTS, Porsche 911 GT3, Porsche 911 Carrera, δύο BMW M4 και τρεις Mercedes-Benz, συμπεριλαμβανομένων δύο S580. Η αξία τους υπολογίζεται σε περίπου 2 εκατ. δολάρια.

Παρά το γεγονός ότι η αντιπροσωπεία ήταν εξοπλισμένη με κλειστό κύκλωμα βιντεοσκόπησης που κατέγραψε το περιστατικό, το σύστημα συναγερμού ήταν ανενεργό τη στιγμή του συμβάντος, επιτρέποντας στους δράστες να ενεργήσουν αθόρυβα και ταχύτατα. Επίσης, τα περισσότερα από τα αυτοκίνητα δεν είχαν ακόμη πινακίδες κυκλοφορίας, γεγονός που καθιστά δυσκολότερη την άμεση ανίχνευσή τους.



Οι αστυνομικές Αρχές κινητοποιήθηκαν αμέσως μετά την ανακάλυψη της κλοπής, (η οποία έγινε τις πρωινές ώρες από τους υπαλλήλους), εντοπίζοντας τέσσερα από τα κλεμμένα οχήματα, τα οποία είχαν εγκαταλειφθεί σε απόμακρα σημεία.

Στο πλαίσιο των ερευνών, δύο άνδρες, 24 ετών, κατηγορήθηκαν και συνελήφθησαν για διαρρήξεις και χρήση παράνομων υλικών με σκοπό τη διάπραξη εγκλήματος. Αργότερα, αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι με εγγύηση, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό των υπολοίπων εμπλεκομένων και των υπόλοιπων μη ανακτηθέντων αυτοκινήτων.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει ανησυχία για την ασφάλεια σε αντιπροσωπείες και χώρους αποθήκευσης οχημάτων, αναδεικνύοντας την ανάγκη για πιο αυστηρά μέτρα προστασίας, ενεργοποίηση συστημάτων συναγερμού και ενισχυμένη αστυνομική επιτήρηση, ώστε να αποτραπούν παρόμοια, τολμηρά χτυπήματα στο μέλλον.