Το ηλεκτρικό van της VW ολοκλήρωσε ένα πραγματικό ταξίδι-μαραθώνιο, καλύπτοντας 99.767 χιλιόμετρα μέσα σε 445 ημέρες, περνώντας από 92 χώρες και έξι ηπείρους. Και στο τέλος της διαδρομής δεν υπήρχε μόνο ένα Guinness World Record να το περιμένει, αλλά και ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον αποτέλεσμα για την κατάσταση της μπαταρίας του.

Σχεδόν 100.000χλμ. χωρίς ούτε μία τεχνική βλάβη

Ο Γερμανός οδηγός μεγάλων αποστάσεων Rainer Zietlow ξεκίνησε την αποστολή την 1η Ιουλίου 2025 από το Κέντρο Πελατών της Volkswagen Commercial Vehicles στο Ανόβερο. Στις 14 Σεπτεμβρίου 2026 επέστρεψε στο ίδιο σημείο, έχοντας προσθέσει στο οδόμετρο 99.767χλμ. Στο ενδιάμεσο, το ID. Buzz πέρασε από 92 χώρες σε έξι ηπείρους, διασχίζοντας εντελώς διαφορετικά περιβάλλοντα: από μεγάλες πόλεις μέχρι ερήμους και ορεινές περιοχές.

Μηδενικές τεχνικές βλάβες

Η VW αναφέρει ότι το αυτοκίνητο ολοκλήρωσε ολόκληρη την αποστολή χωρίς τεχνική βλάβη, παρά τις διαφορετικές κλιματικές και οδικές συνθήκες που αντιμετώπισε. Φυσικά, ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο δεν μπορεί να κάνει κυριολεκτικά τον γύρο του κόσμου οδηγώντας πάνω από ωκεανούς. Το ID. Buzz χρειάστηκε 16 θαλάσσιες μεταφορές με πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, ενώ στις χερσαίες διαδρομές πραγματοποιήθηκαν περισσότεροι από 300 κύκλοι φόρτισης.

Ο Zietlow ανέφερε ότι σε ορισμένες περιοχές της Αφρικής η δημόσια υποδομή ήταν ουσιαστικά ανύπαρκτη. Σε χώρες όπως η Ζάμπια και η Τανζανία, χρειάστηκε να φορτίσει το αυτοκίνητο σε εθνικούς υποσταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας και υπό επίβλεψη. Αντίθετα, περιέγραψε ως ιδιαίτερα ανεπτυγμένες τις υποδομές σε χώρες όπως η Κίνα, ενώ σημείωσε σημαντική πρόοδο και σε αγορές όπως η Σαουδική Αραβία, η Βραζιλία και η Χιλή.

Και η μπαταρία;

Μετά από σχεδόν 100.000χλμ. και περισσότερους από 300 κύκλους φόρτισης, το ID. Buzz επέστρεψε στη Γερμανία για τεχνικό έλεγχο. Η TÜV Nord μέτρησε την κατάσταση της μπαταρίας και η χωριτικότητα της παρέμενε στο εντυπωσιακό 95,75%, σύμφωνα με τις αναφορές που βασίζονται στην πιστοποίηση του ελέγχου.

Δεν ήταν ειδικά κατασκευασμένο πρωτότυπο

Το όχημα του ρεκόρ ήταν ένα Volkswagen ID. Buzz Pro με μακρύ μεταξόνιο και μπαταρία 86 kWh καθαρής χωρητικότητας, δηλαδή αυτοκίνητο παραγωγής. Δεν επρόκειτο για κάποιο ειδικά κατασκευασμένο πρωτότυπο μόνο για την επίτευξη του ρεκόρ. Η συγκεκριμένη έκδοση έχει επίσημη WLTP αυτονομία περίπου 483χλμ. ανάλογα με την έκδοση και τον εξοπλισμό, ενώ υποστηρίζει DC φόρτιση έως 200 kW, με τη Volkswagen να αναφέρει φόρτιση από 10% έως 80% σε λιγότερο από 30 λεπτά υπό τις κατάλληλες συνθήκες.

Το εγχείρημα του Rainer Zietlow διήρκεσε συνολικά 445 ημέρες και αποτέλεσε το μεγαλύτερο ταξίδι της 20ετούς καριέρας του, σύμφωνα με τον ίδιο. Πρόκειται μάλιστα για το ένατο Guinness World Record που κατακτά με οχήματα της Volkswagen και της Volkswagen Commercial Vehicles.

Το αποτέλεσμα είναι ένας συνδυασμός αριθμών που δύσκολα περνά απαρατήρητος: