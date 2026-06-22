Η Hyundai συνεχίζει τη στρατηγική της ηλεκτρικής της επέκτασης, παρουσιάζοντας το νέο Ioniq V, ένα fastback μοντέλο που φέρνει μαζί του έναν συνδυασμό σύγχρονης σχεδίασης, τεχνολογίας και ιδιαίτερα ανταγωνιστικών επιδόσεων αυτονομίας.

Το μοντέλο έκανε την πρώτη του εμφάνιση στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Πεκίνου 2026, ωστόσο τώρα αποκαλύπτονται περισσότερες λεπτομέρειες μέσω των επίσημων εγκρίσεων τύπου στην Κίνα, δίνοντας μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το νέο ηλεκτρικό fastback της κορεατικής φίρμας.

Σε επίπεδο σχεδίασης, το Ioniq V υιοθετεί μια έντονα αεροδυναμική fastback σιλουέτα με μήκος που αγγίζει τα 4,9 μέτρα, παραπέμποντας σε ένα πιο coupé-SUV ύφος, με στόχο τη βελτιστοποίηση της απόδοσης και της αυτονομίας. Στο εσωτερικό, κυριαρχεί μία ενιαία ψηφιακή διάταξη 27 ιντσών, ενώ το μοντέλο εξοπλίζεται με τελευταίας γενιάς συστήματα υποβοήθησης οδήγησης.

Κάτω από το αμάξωμα, η γκάμα αποτελείται από δύο εκδόσεις. Η βασική έκδοση διαθέτει μπαταρία LFP 53,5 kWh και ηλεκτροκινητήρα 188 ίππων, προσφέροντας αυτονομία που φτάνει περίπου τα 520 έως 540χλμ. με βάση το κινεζικό πρότυπο CLTC. Η ισχυρότερη έκδοση εξοπλίζεται με μεγαλύτερη μπαταρία 66,8 kWh και ηλεκτροκινητήρα 225 ίππων, αποδίδοντας αυτονομία που αγγίζει έως και τα 650χλμ. τιμή κορυφαία σε αναλογία, αλλά μην ξεχνάμε και πόσο αισιόδοξες είναι οι κινεζικές μετρήσεις.

Το μοντέλο βασίζεται στην ηλεκτρική πλατφόρμα E-GMP της Hyundai και υποστηρίζει αρχιτεκτονική 800V, κάτι που σημαίνει σημαντικά ταχύτερους χρόνους φόρτισης σε σχέση με πολλές ανταγωνιστικές προτάσεις της αγοράς. Μάλιστα ανάλογα με τις προδιαγραφές, ζυγίζει μεταξύ 1.707 κιλών και 1.737 κιλών.

Παράλληλα, δεν αποκλείεται στο μέλλον να δούμε και επιπλέον εκδόσεις, όπως range extender (όπου ο κινητήρας λειτουργεί αποκλειστικά για να φορτίζει την μπαταρία και οι τροχοί κινούνται πάντα ηλεκτρικά) ή ακόμα και πιο ισχυρές παραλλαγές, καθώς η Hyundai συνεχίζει να επεκτείνει τη γκάμα της ειδικά στην αγορά της Κίνας, όπου ο ανταγωνισμός στα ηλεκτρικά μοντέλα εντείνεται διαρκώς.

Το Ioniq V αναμένεται να λανσαριστεί εμπορικά εντός του 2026, αποτελώντας ένα ακόμα βήμα της Hyundai προς την πλήρη ηλεκτροκίνηση και τη διείσδυση σε μία από τις πιο απαιτητικές αγορές παγκοσμίως. Αρχικά το μοντέλο θα διατίθεται στην αγορά της Κίνας, όμως η εταιρεία δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο για λανσάρισμα και σε άλλες αγορές.