Το Λονδίνο εδώ και περίπου μία δεκαετία, έχει γίνει η… Μέκκα των πλουσίων. Πανάκριβα αυτοκίνητα κυκλοφορούν κατά εκατοντάδες, με τους ιδιοκτήτες τους πολλές φορές να νιώθουν άτρωτοι απέναντι στον εγχώριο Κ.Ο.Κ. με ασπίδα το παχύ τους πορτοφόλι. Και η αλήθεια είναι πως εάν έχεις την δυνατότητα να έχεις Rolls-Royce, πόσο μπορεί να σε “πονέσει” μία κλήση για παράνομο παρκάρισμα της τάξεως των 120 λιρών; Καθόλου.

Για αυτό και η αστυνομία επέλεξε να… κυνηγήσει τα παρανόμως παρκαρισμένα πολυτελή αυτοκίνητα και supercars, όχι με κλήσεις αλλά με σήκωμα από γερανό. Πιο συγκεκριμένα, γύρω από μεγάλα ακριβά ξενοδοχεία, παρατηρήθηκε το φαινόμενο δεκάδες ακριβά αυτοκίνητα πελατών να κλείνουν πεζοδρόμια και να κάνουν δύσκολες τις μετακινήσεις των πεζών.

Σύμφωνα με την Daily Mail, μια Rolls-Royce με άδεια κυκλοφορίας στη Σαουδική Αραβία ρυμουλκήθηκε πρόσφατα στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, ενώ πέρα από την Phantom Coupe, υπήρχαν αρκετές Bentley, Ferrari, Lamborghini και Mercedes G-Class. Τα περισσότερα από αυτά φέρεται να είχαν πινακίδες Σαουδικής Αραβίας.

Οι αρχές δήλωσαν ότι έπρεπε να λάβουν δραστικά μέτρα καθώς οι ιδιοκτήτες είναι «τόσο πλούσιοι που τα πρόστιμα μόλις που καταγράφονται». Αυτό σημαίνει ότι μπορούν ουσιαστικά να παραβιάσουν τους κανόνες χωρίς ιδιαίτερη προσοχή ή τιμωρία.

Το περασμένο καλοκαίρι, περισσότερα από 60 αυτοκίνητα κατασχέθηκαν στο πλαίσιο κοινής προσπάθειας της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, του Γραφείου Ασφάλισης Οχημάτων και του Δημοτικού Συμβουλίου του Γουέστμινστερ. Τα οχήματα αποτιμήθηκαν σε 6 εκατομμύρια λίρες και περιλάμβαναν μοντέλα από τις Bentley, Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini και McLaren.

Πηγή: DailyMail