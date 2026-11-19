Έχουμε δει στο παρελθόν μεγάλα SUV να ρυμουλκούν αεροπλάνα, σε εντυπωσιακές επιδείξεις δύναμης και αντοχής. Αυτή τη φορά, όμως, η BYD και η premium μάρκα της, Denza, αποφάσισαν να ανεβάσουν τον πήχη ακόμη περισσότερο. Το νέο Denza BAO 5 κατάφερε να μετακινήσει ένα Boeing 747-400 βάρους περίπου 180 τόνων, έχοντας αφαιρέσει δύο από τους τέσσερις τροχούς του.

Η δοκιμασία πραγματοποιήθηκε στο αεροδρόμιο Dunsfold, στο Surrey της Αγγλίας, με το κινεζικό plug-in hybrid SUV να αναλαμβάνει έναν ρόλο που συνήθως απαιτεί ειδικά οχήματα εδάφους αεροδρομίων. Και το ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι πως η τελική προσπάθεια έγινε με το αυτοκίνητο να κινείται αποκλειστικά με δύο τροχούς, αξιοποιώντας την ηλεκτρική ισχύ του συστήματος κίνησης.

Από τους τέσσερις τροχούς στους δύο

Οι μηχανικοί της Denza οργάνωσαν τρεις διαδοχικές προσπάθειες, αυξάνοντας σταδιακά τον βαθμό δυσκολίας. Αρχικά, το BAO 5 ρυμούλκησε το αεροσκάφος χρησιμοποιώντας και τους τέσσερις τροχούς του. Στη δεύτερη προσπάθεια αφαιρέθηκε ένας τροχός, ενώ στην τρίτη και πιο απαιτητική δοκιμασία το SUV κινήθηκε μόνο με τους δύο τροχούς της μίας πλευράς του αμαξώματος. Συνολικά, στις τρεις προσπάθειες, το αυτοκίνητο μετέφερε το Boeing σε απόσταση 1.600 μέτρων. Στο τιμόνι βρισκόταν ο Mark Gallifant, ανώτερος τεχνικός της BYD στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Για να εξασφαλιστεί η απαραίτητη πρόσφυση, οι μηχανικοί προχώρησαν σε ορισμένες παρεμβάσεις. Αφαιρέθηκαν τα καθίσματα των επιβατών, ώστε να τοποθετηθεί πρόσθετο βάρος 2.000 κιλών στη δοκιμή με τους τρεις τροχούς και 4.500 κιλών στην τελική προσπάθεια με τους δύο. Παράλληλα, προστέθηκαν ειδικοί σταθεροποιητές στους άξονες, προκειμένου να αντισταθμιστεί η αφαίρεση των τροχών και να διατηρηθεί η ισορροπία του οχήματος. Τοποθετήθηκε επίσης ειδική διάταξη σύνδεσης ανάμεσα στο SUV και το αεροσκάφος.

544 ίπποι και 760 Nm χωρίς καμία μετατροπή

Το ενδιαφέρον είναι πως, παρά τις παρεμβάσεις στο αμάξωμα και την προσθήκη τεράστιου έρματος, το υβριδικό σύστημα κίνησης του BAO 5 παρέμεινε απολύτως εργοστασιακό. Πρόκειται για το σύστημα DMO (Dual Mode Off-road), το οποίο συνδυάζει έναν υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα 1,5 λίτρων με τρεις ηλεκτροκινητήρες. Οι δύο ηλεκτροκινητήρες αναλαμβάνουν την κίνηση των αξόνων, ενώ ο τρίτος λειτουργεί ως γεννήτρια. Η συνδυαστική απόδοση φτάνει τους 544 ίππους και τα 760 Nm ροπής.

Στην έκδοση Ultimate που χρησιμοποιήθηκε στη δοκιμασία, ο εμπρός ηλεκτροκινητήρας αποδίδει έως 272 ίππους και 360 Nm ροπής, ενώ ο πίσω φτάνει τους 388 ίππους και τα 400 Nm. Η δυνατότητα του συστήματος να αξιοποιεί την ηλεκτρική ροπή στους τροχούς που διατηρούν την επαφή με το έδαφος έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο εγχείρημα. Στην τελική προσπάθεια, μάλιστα, το αυτοκίνητο ρυμούλκησε το αεροσκάφος χρησιμοποιώντας αποκλειστικά την ηλεκτρική ενέργεια της μπαταρίας του, χωρίς να χρειαστεί να λειτουργήσει ο βενζινοκινητήρας.

Η βροχή δυσκόλεψε την προσπάθεια

Οι έντονες βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν την ημέρα των τελικών δοκιμών περιόρισαν σημαντικά την πρόσφυση στον διάδρομο του αεροδρομίου, δυσκολεύοντας την προσπάθεια του SUV να θέσει σε κίνηση το τεράστιο αεροσκάφος. Σύμφωνα με την Denza, οι τεχνικοί έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν μετά από κάθε προσπάθεια δεν εντόπισαν σημάδια υπερβολικής καταπόνησης στο σύστημα κίνησης, στο πλαίσιο ή στα ελαστικά του αυτοκινήτου.