Την ώρα που οι περισσότερες αυτοκινητοβιομηχανίες ξοδεύουν δισεκατομμύρια ευρώ για την ανάπτυξη της καλύτερης αυτόνομης οδήγησης, η Bentley έχει τελείως διαφορετική άποψη.

Ο Adrian Hallmark, διευθύνων σύμβουλος της βρετανικής αυτοκινητοβιομηχανίας, χαρακτήρισε πρόσφατα τα συστήματα αυτόνομης οδήγησης επιπέδου 3 “επικίνδυνα”. Στο συγκεκριμένο επίπεδο ο οδηγός μπορεί να αφήσει πλήρως την οδήγηση στο όχημα και να διαβάσει ένα βιβλίο π.χ. Ωστόσο, τα συστήματα αυτά απαιτούν από τους οδηγούς να είναι έτοιμοι να αναλάβουν τον έλεγχο του οχήματος ανά πάσα στιγμή, γεγονός που μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα.

Από την άλλη, τα συστήματα αυτόνομης οδήγησης επιπέδου 2 αναλαμβάνουν ορισμένες από τις λειτουργίες κατά την οδήγηση όπως τη διαχείριση της ταχύτητας και την απόσταση από τον προπορευόμενο, απαιτούν όμως από τον οδηγό να παραμένει συγκεντρωμένος στο δρόμο ανά πάσα στιγμή.

“Πιστεύουμε ότι το επίπεδο 3 είναι επικίνδυνο από όλες τις αναλύσεις δοκιμών που έχουμε κάνει, επειδή βασίζεται πάρα πολύ στην ανάκτηση της προσοχής και την παρέμβαση του οδηγού”, δήλωσε ο Hallmark, σύμφωνα με το Autonews. Ως αποτέλεσμα, η Bentley θα επικεντρωθεί στα συστήματα Level 2 Plus και Level 2 Plus Plus.

Ενώ ο Hallmark αποκαλεί την αυτόνομη τεχνολογία επιπέδου 3 ως την “πιο επικίνδυνη”, ο κίνδυνος αυτός μπορεί να μην αφορά αποκλειστικά τους χρήστες των δρόμων. Για παράδειγμα η Mercedes, η οποία προσφέρει αυτόνομη τεχνολογία επιπέδου 3 στις ΗΠΑ, έχει δηλώσει ότι θα αναλάβει τη νομική ευθύνη για ατυχήματα που θα συμβούν κατά τη λειτουργία της.

Ο ίδιος θεωρεί πως “το επίπεδο 4 είναι πολύ πιο ασφαλές”. Τα οχήματα με αυτά τα συστήματα δεν απαιτούν καμία συμβολή από τον οδηγό σε ορισμένες προκαθορισμένες περιοχές Ωστόσο, οι αυτοκινητοβιομηχανίες δεν έχουν ακόμη καταφέρει να προσφέρουν ένα τέτοιο σύστημα στους καταναλωτές. Εν μέρει, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν υπάρχει κανονισμός για τον έλεγχό τους, σε αντίθεση με την αυτονομία επιπέδου 3, για την οποία υπάρχουν κανονισμοί του ΟΗΕ.