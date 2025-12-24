Η Audi μπαίνει και επίσημα σε εορταστικό πνεύμα και το αποδεικνύει με το νέο, άκρως εντυπωσιακό sto motion βίντεο της, στο οποίο πρωταγωνιστούν τα βασικά της μοντέλα (σε μινιατούρες), τα οποία έχουν πάρει τη θέση του Ρούντολφ και των άλλων ταράνδων του Άγιου Βασίλη.

Το κλιπ ενός λεπτού και 40 δευτερολέπτων, με τίτλο “Holiday Play, the Audi Way”, είναι γεμάτο με μικροσκοπικές εκδόσεις μερικών εμβληματικών οχημάτων της Audi, τόσο αυτοκίνητα παραγωγής όσο αγωνιστικά και κλασικά. Τα αυτοκίνητα γλιστρούν κάτω από χιονοστιβάδες, φτιάχνουν χιονάνθρωπους και γενικά περνούν υπέροχα μαζί.

Το βίντεο ξεκινά με ένα κοντινό πλάνο ενός Audi Q8 που βγαίνει από ένα αξιολάτρευτο γκαράζ μελόψωμου. Από εκεί, γνωστά αδέρφια όπως τα RS6 Avant, RS3 και A6 E-Tron συμμετέχουν γρήγορα στη διασκέδαση. Φυσικά, δεν θα έμοιαζε με ένα πραγματικό εορταστικό πάρτι της Audi χωρίς τα θρυλικά αγωνιστικά αυτοκίνητα της μάρκας όπως το αρχικό Quattro, το R10 TDI και πολλά άλλα.

Το φινάλε φέρνει τα πάντα μαζί, καθώς τα αυτοκίνητα κατευθύνονται προς μια τεράστια έπαυλη από μελόψωμο, όπου κρεμούν περήφανα το λαμπερό λογότυπο των τεσσάρων κύκλων της Audi. Είναι απλώς ένα διασκεδαστικό μικρό βίντεο για να βάλει τους petrolheads στο εορταστικό πνεύμα. Δείτε το παρακάτω:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Audi USA (@audiusa)

Και αν αναρωτιέστε (που λογικό είναι πλέον) όχι, αυτό το βίντεο δεν είναι δημιουργημένο από τεχνητή νοημοσύνη. Η Audi επιβεβαίωσε ότι το βίντεο δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας πραγματικά αυτοκίνητα μικρής κλίμακας και ένα πλήρες συνεργείο παραγωγής. Η εταιρεία μοιράστηκε ακόμη και μερικές φωτογραφίες από τα παρασκήνια που δείχνουν πώς κάθε σκηνή ήταν προσεκτικά σκηνοθετημένη, τονίζοντας τον χρόνο και την προσπάθεια που καταβλήθηκαν για τη δημιουργία αυτής της stop-motion ομορφιάς.

Γνωρίζοντας τις δυσκολίες του stop-motion, είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς πόσο καιρό χρειάστηκε πιθανώς για να ολοκληρωθεί αυτό το έργο. Αλλά το αποτέλεσμα μιλάει από μόνο του. Τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές, το βίντεο έχει ήδη συγκεντρώσει 411.000 προβολές.