Η Skoda ετοιμάζει ίσως το πιο σημαντικό έως σήμερα ηλεκτρικό της μοντέλο. Ο λόγος για το Epiq, ένα compact, προσιτό ηλεκτρικό SUV με καθαρά χαρακτηριστικά, σύγχρονη τεχνολογία και αυτονομία που καλύπτει άνετα τις ανάγκες της καθημερινότητας. Το μοντέλο, που θα κυκλοφορήσει στην Ευρώπη εντός του 2026, φιλοδοξεί να φέρει την ηλεκτροκίνηση σε περισσότερους οδηγούς, κοιτώντας ουσία.

Το νέο entry-EV της Skoda

Το Epiq θα είναι το πιο μικρό ηλεκτρικό SUV της Skoda, με μήκος περίπου 4,1 μέτρα, και θα τοποθετηθεί κάτω από τα μεγαλύτερα ηλεκτρικά SUV της μάρκας (Elroq και Enyaq), αποτελώντας το απόλυτο «εργαλείο» για καθημερινή χρήση αλλά και ταξίδια.

Βασισμένο στην εξελιγμένη MEB Plus πλατφόρμα του Ομίλου Volkswagen, το Epiq θα προσφέρεται σε προσιτή τιμή εκκίνησης που θα το φέρει κοντά στην τιμή του θερμικού Kamiq, καθιστώντας το ένα από τα πιο ελκυστικά entry-level ηλεκτρικ SUV της αγοράς.

Αυτονομία και κινητήρες – τρεις επιλογές

Η Skoda έχει προγραμματίσει το Epiq με τρεις βασικές εκδόσεις, ανάλογα με την μπαταρία και την ισχύ του ηλεκτροκινητήρα:

Epiq 35: Με 38,5 kWh LFP μπαταρία και περίπου 116 PS, η αυτονομία είναι γύρω στα 315 χλμ. (WLTP). Η ισχύς αυτή είναι ιδανική για αστικές και καθημερινές διαδρομές.

Epiq 40: Διατηρεί την ίδια μπαταρία με περισσότερη ισχύ (~135 PS), με παρόμοια αυτονομία.

Epiq 55: Η «top» έκδοση με 55 kWh NMC μπαταρία και 211 PS αποδίδει αυτονομία έως περίπου 430 χλμ. (WLTP), καθιστώντας το ικανό ακόμα και για ταξίδια. Η επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα επιτυγχάνεται σε περίπου 7,4 δευτερόλεπτα.

Ανάλογα με την έκδοση, η φόρτιση DC φτάνει έως 133 kW, επιτρέποντας γρήγορη αναπλήρωση μπαταρίας (10-80% μέσα σε περίπου 23 λεπτά για την κορυφαία έκδοση).

Χώροι και πρακτικότητα

Παρά τις compact εξωτερικές διαστάσεις, το Epiq προσφέρει γενναιόδωρο χώρο αποσκευών 475 λίτρων, ενώ με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων η συνολική χωρητικότητα αυξάνεται έως και 1.344 λίτρα, κάτι που αντανακλά τη γνωστή πρακτικότητα των μοντέλων Skoda. Το εσωτερικό, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, συνδυάζει σύγχρονες ψηφιακές λύσεις και practical σχεδιασμό, με μεγάλη οθόνη για το infotainment στο κέντρο και έναν ψηφιακό πίνακα οργάνων.

Το Epiq έρχεται σε μια κρίσιμη φάση, όπου οι αυτοκινητοβιομηχανίες προσπαθούν να εκδημοκρατίσουν την ηλεκτροκίνηση και να φέρουν μοντέλα με προσιτές τιμές και ουσιαστική αυτονομία στην αγορά. Με τιμή κοντά σε αντίστοιχα θερμικά SUV, μεγάλο χώρο αποσκευών και λειτουργικές λύσεις, το Epiq μπορεί να αποτελέσει πύλη εισόδου για οικογένειες και νέους οδηγούς που θέλουν ηλεκτρικό χωρίς να θυσιάζουν πρακτικότητα ή κόστος χρήσης.

Καθώς η παραγωγή του έχει ήδη καθοριστεί στο εργοστάσιο του Volkswagen Group στην Navarra της Ισπανίας και η εμπορική του πρεμιέρα προγραμματίζεται για μέσα στο 2026, το Epiq δείχνει ότι η Skoda δεν θέλει απλά να συμμετάσχει στην ηλεκτρική εποχή, αλλά να την εκδημοκρατίσει με ουσιαστικό τρόπο.