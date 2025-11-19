Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Η αναμονή τελείωσε και η Porsche αποκάλυψε το τρίτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο στην ιστορία της και παράλληλα το ταχύτερο όλων. Ο λόγος για την ολοκαίνουργια Cayenne η οποία έρχεται να προσφέρει ό,τι καλύτερο και αποδοτικότερο έχει να δώσει η ηλεκτροκίνηση, μαζί με ξεκάθαρα premium φιλοσοφία.

Ένα εντελώς νέο μοντέλο



Αρχικά να ξεκαθαρίσουμε πως δεν πρόκειται απλά για μία ηλεκτρική εκδοχή της τωρινής βενζινοκίνητης Cayenne. Αντιθέτως, το ηλεκτρικό μοντέλο πατάει σε μια έκδοση της αρχιτεκτονικής PPE που χρησιμοποιείται στην επίσης ηλεκτρική Macan, αλλά επιμηκυμένη κατά 130χλστ. για να προσφέρει μεταξόνιο 3.020χλστ. (με αποτέλεσμα μια μεγάλη αύξηση του χώρου για τα πόδια των πίσω επιβατών).

Σε δύο εκδόσεις: Cayenne Electric και Cayenne Turbo Electric



Το νέο EV SUV θα διατίθεται σε δύο τετρακίνητες εκδόσεις, γεμάτες τεχνολογία αλλά και πολλά άλογα. Πρώτη (βασική) είναι η Cayenne Electric με 408 ίππους που αυξάνονται στους 441 με Launch Control. Αυτή η ισχύς, σε συνδυασμό με τα 834 Nm ροπής που τη συνοδεύουν, προσφέρουν επιτάχυνση 0-100 χλμ/ώρα σε 4,5 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 230 χλμ/ώρα.

Η ισχυρότερη Cayenne Turbo Electric, αποδίδει 857 άλογα αλλά με το Launch Control φτάνει τα 1.155 με ροπή στα 1.500 Nm. Σύμφωνα με την εταιρία, είναι το ισχυρότερο αυτοκίνητο παραγωγής της, με επιτάχυνση 0-100 σε 2.4 δευτ. και τελική ταχύτητα στα 260 χλμ/ώρα.

Η νέα μπαταρία 113 kWh αποτελεί την καρδιά και των δύο μοντέλων όντας 13 kWh μεγαλύτερη από αυτή της Macan Electric, υποστηρίζοντας έως και 400 kW φόρτισης, ενώ η Porsche εισάγει επίσης την προαιρετική επαγωγική φόρτιση (ασύρματα, χωρίς την χρήση καλωδίων).

Όσον αφορά την καμπίνα τώρα, η ψηφιοποίηση εκτείνεται σε όλο το ταμπλό με δύο μεγάλες οθόνες OLED για τον πίνακα οργάνων και του συστήματος infotainment, ενώ προαιρετικά υπάρχει και οθόνη 14,9 ιντσών για τον συνοδηγό. Παράλληλά υπάρχει και ένα επικό Head-up display 87 ιντσών, ένας νέος Voice Pilot με τεχνολογία AI και ένα αναβαθμισμένο σύστημα εφαρμογών με ενσωματωμένο streaming και gaming. Όλα αυτά αποτελούν μεγάλη δόση τεχνολογίας, αλλά τουλάχιστον η Porsche διατήρησε τα φυσικά κουμπιά για βασικές λειτουργίες, όπως ο κλιματισμός και η ένταση του ήχου.

Οι πρώτες παραδόσεις θα γίνουν στα μέσα του 2026, ενώ να τονίσουμε πως παράλληλα με τη νέα ηλεκτρική Cayenne, θα συνεχίσει να πωλείται και η τωρινή με τον θερμικό κινητήρα.