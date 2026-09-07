Είκοσι ένα χρόνια μετά το τέλος παραγωγής του πρώτου Audi A2, ένα από τα πιο ιδιαίτερα μοντέλα που κατασκεύασε ποτέ η γερμανική εταιρεία επιστρέφει, μόνο που αυτή τη φορά δεν έχει κινητήρα βενζίνης ή πετρελαίου.

Το νέο Audi A2 e-tron παρουσιάστηκε σήμερα επίσημα και επιστρέφει στην ευρωπαϊκή αγορά ως ένα αμιγώς ηλεκτρικό compact μοντέλο, με στόχο να συνδυάσει την πρακτικότητα ενός μικρού αυτοκινήτου με την τεχνολογία και την ποιότητα που περιμένουμε από ένα Audi.

Η Audi ανακοινώνει κατανάλωση 12,8 kWh/100 χλμ.

Το νέο A2 e-tron αντλεί ξεκάθαρη έμπνευση από το πρώτο A2, το οποίο είχε γίνει γνωστό για την αντισυμβατική σχεδίαση και κυρίως για την εμμονή των μηχανικών της Audi με την αεροδυναμική και την αποδοτικότητα. Η νέα, ηλεκτρική γενιά ακολουθεί την ίδια φιλοσοφία.

Το αμάξωμα διαθέτει κοντούς προβόλους, μεγάλο μεταξόνιο 2,77 μέτρων και ιδιαίτερα προσεγμένη αεροδυναμική. Ο συντελεστής οπισθέλκουσας περιορίζεται στο Cd 0,24, επίδοση που συμβάλλει σημαντικά στη χαμηλή κατανάλωση. Στο εμπρός μέρος ξεχωρίζουν τα λεπτά φωτιστικά σώματα, με τα φώτα ημέρας να δημιουργούν τέσσερις διαφορετικές ψηφιακές φωτεινές υπογραφές, ενώ η μαύρη μάσκα φιλοξενεί με διακριτικό τρόπο και τους αισθητήρες των συστημάτων υποβοήθησης.

Έως 646 χιλιόμετρα αυτονομίας

Η Audi προσφέρει το μοντέλο με τρεις διαφορετικές μπαταρίες, χωρητικότητας 52, 61 και 84 kWh, ενώ υπάρχουν συνολικά τέσσερα επίπεδα ισχύος.

Η βασική έκδοση αποδίδει 170 ίππους και 350 Nm και συνδυάζεται με μπαταρία 52 kWh τεχνολογίας LFP. Η αυτονομία της φτάνει έως τα 423 χιλιόμετρα, ενώ για το 0-100 χλμ./ώρα χρειάζεται 8,8 δευτερόλεπτα.

Ακολουθεί η έκδοση των 190 ίππων, επίσης με 350 Nm, αλλά με μπαταρία 61 kWh. Εδώ η αυτονομία φτάνει τα 515 χιλιόμετρα, ενώ με το προαιρετικό πακέτο αποδοτικότητας, η κατανάλωση μπορεί να περιοριστεί στις μόλις 12,8 kWh/100 χλμ.

Για όσους θέλουν μεγαλύτερη αυτονομία υπάρχει η μπαταρία των 84 kWh τεχνολογίας NMC. Η έκδοση των 231 ίππων προσφέρει έως και 646 χιλιόμετρα αυτονομίας και χρειάζεται 7 δευτερόλεπτα για το 0-100 χλμ./ώρα.

Η κορυφαία έκδοση έρχεται με 326 ίππους και 545 Nm. Χρειάζεται μόλις 5,7 δευτερόλεπτα για να φτάσει τα 100 χλμ./ώρα, ενώ η τελική ταχύτητα αγγίζει τα 200χλμ./ώρα. Η αυτονομία της συγκεκριμένης έκδοσης ανέρχεται σε 630 χιλιόμετρα.

Όλες οι εκδόσεις βασίζονται σε αρχιτεκτονική με κίνηση στους πίσω τροχούς.

Στον τομέα της φόρτισης, η βασική έκδοση μπορεί να δεχθεί έως 100 kW σε DC, ενώ οι εκδόσεις με τη μεγαλύτερη μπαταρία φτάνουν έως και τα 183 kW. Το A2 e-tron υποστηρίζει επίσης Vehicle-to-Load, αλλά και Vehicle-to-Home, επιτρέποντας την αξιοποίηση της ενέργειας της μπαταρίας και εκτός αυτοκινήτου, σε συμβατές εφαρμογές.

Ψηφιακό cockpit και τεχνολογία από το Q3

Στο ταμπλό κυριαρχεί η ενιαία διάταξη MMI panoramic display, που συνδυάζει τον ψηφιακό πίνακα οργάνων 11,9 ιντσών με την κεντρική οθόνη αφής 12,8 ιντσών, η οποία είναι ελαφρώς στραμμένη προς τον οδηγό.

Το σύστημα πολυμέσων αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για τις φωνητικές εντολές, ενώ μέσω της πλατφόρμας Audi connected work οι επιβάτες μπορούν να διαχειρίζονται τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις εν κινήσει, με υποστήριξη για εφαρμογές όπως το Microsoft Teams και το Outlook.

Ο στάνταρ εξοπλισμός περιλαμβάνει μία σειρά από συστήματα υποβοήθησης, μεταξύ των οποίων αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης, υποβοήθηση ελιγμού αποφυγής, Adaptive Cruise Control, κάμερα οπισθοπορείας και σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης. Προαιρετικά, το adaptive cruise assist plus προσθέτει μεταξύ άλλων δυνατότητα αυτόματης ακινητοποίησης σε κόκκινο φανάρι και ημι-αυτόματης αλλαγής λωρίδας.

Στο εσωτερικό ξεχωρίζει η ενιαία υφασμάτινη επένδυση που εκτείνεται από το ταμπλό έως τις πόρτες, ενώ την αίσθηση ευρυχωρίας ενισχύει η πανοραμική γυάλινη οροφή επιφάνειας 1,6 τ.μ., η οποία προσφέρεται στον προαιρετικό εξοπλισμό. Το πορτμπαγκάζ προσφέρει 396 λίτρα διαθέσιμου χώρου, ενώ με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων η χωρητικότητα αυξάνεται στα 1.336 λίτρα. Σε συγκεκριμένες εκδόσεις υπάρχει επιπλέον και εμπρός αποθηκευτικός χώρος 13 λίτρων. Στην κεντρική κονσόλα υπάρχουν δύο θέσεις επαγωγικής φόρτισης για smartphone, ισχύος έως 25W, με ενεργή ψύξη και μαγνητική συγκράτηση.

Η Audi ανακοίνωσε ότι το νέο A2 e-tron θα ανοίξει το βιβλίο παραγγελιών στη Γερμανία στις 10 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ οι πρώτες παραδόσεις αναμένονται τον Δεκέμβριο του 2026.