Η επιστροφή ενός από τα πιο αναγνωρίσιμα αυτοκίνητα πόλης είναι πλέον γεγονός. Η smart αποκάλυψε σήμερα, στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού, το ολοκαίνουργιο smart #2, το αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο που αναλαμβάνει να συνεχίσει την ιστορία του fortwo, προσαρμόζοντας τη χαρακτηριστική φιλοσοφία του στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής.

Πριν από μερικούς μήνες, είχαμε ταξιδέψει στη Ρώμη για να δούμε από κοντά το smart Concept #2, του πρωτοτύπου που προανήγγειλε την επιστροφή του εμβληματικού διθέσιου. Τώρα, στο Παρίσι, το μοντέλο παρουσιάζεται στην έκδοση παραγωγής, αποκαλύπτοντας περισσότερα στοιχεία για τη σχεδίαση, την καμπίνα και το ηλεκτρικό σύστημα κίνησης.

Μικρότερο από τρία μέτρα

Με μήκος μόλις 2.746 χιλιοστά, το νέο smart #2 εξακολουθεί να κινείται σε διαστάσεις που το κάνουν να ξεχωρίζει από τα περισσότερα σύγχρονα αυτοκίνητα. Είναι μόλις 51 χιλιοστά μακρύτερο από το τελευταίο fortwo, ενώ το αποτύπωμά του παραμένει εξαιρετικά περιορισμένο για τα δεδομένα της σημερινής αυτοκίνησης.

Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι η smart κατάφερε να διατηρήσει τον κύκλο στροφής στα 6,95 μέτρα, στοιχείο που υπόσχεται ιδιαίτερη ευελιξία σε στενούς δρόμους, δύσκολους ελιγμούς και παρκάρισμα σε περιορισμένους χώρους.

Σχεδιαστικά, η έκδοση παραγωγής αποτελεί εξέλιξη του πρωτοτύπου που είχαμε δει στη Ρώμη. Οι γραμμές έχουν γίνει πιο ώριμες και ορισμένες λεπτομέρειες έχουν απλοποιηθεί, χωρίς να χαθεί ο χαρακτηριστικός χαρακτήρας του μοντέλου. Τα στρογγυλά πίσω φωτιστικά σώματα, οι σύγχρονοι εμπρός προβολείς, η αιωρούμενη οροφή, τα παράθυρα χωρίς πλαίσιο και η διαιρούμενη πίσω πόρτα διατηρούν την ταυτότητα του fortwo σε μια νέα, ηλεκτρική εκδοχή.

Η γκάμα θα περιλαμβάνει τις εκδόσεις Pure, Pure+ και Premium, ενώ η smart παρουσίασε και την ειδική Couture Edition, η οποία θα κατασκευαστεί σε μόλις 999 μονάδες για την ευρωπαϊκή αγορά. Η συγκεκριμένη έκδοση ξεχωρίζει από το ματ λευκό αμάξωμα, τη χρυσή οροφή, τις ειδικές ζάντες 16 ιντσών και τις πρόσθετες αεροδυναμικές λεπτομέρειες στους προφυλακτήρες.

Μια μικρή καμπίνα με σύγχρονο εξοπλισμό

Στο εσωτερικό, η smart ακολουθεί μια απλή και λειτουργική προσέγγιση, προσθέτοντας παράλληλα τις απαραίτητες ψηφιακές δυνατότητες. Στο ταμπλό δεσπόζει η κεντρική οθόνη αφής των 10,1 ιντσών, ενώ ο οδηγός έχει μπροστά του ψηφιακό πίνακα οργάνων 8,8 ιντσών. Το τιμόνι διαθέτει τρεις ακτίνες και ενσωματωμένα χειριστήρια, ενώ οι στρογγυλοί αεραγωγοί παραπέμπουν διακριτικά στην αισθητική του παρελθόντος.

Παρά τις εξαιρετικά μικρές εξωτερικές διαστάσεις, η εταιρεία αναφέρει χώρο αποσκευών 305 λίτρων, ενώ στην κορυφαία έκδοση Premium, ο εξοπλισμός περιλαμβάνει γυάλινη οροφή, θερμαινόμενα καθίσματα, επενδύσεις από συνθετικό δέρμα και ηχοσύστημα επτά ηχείων της Sennheiser. Έτσι, το νέο smart δεν περιορίζεται μόνο στην ευκολία μετακίνησης, αλλά επιχειρεί να προσφέρει και μια πιο ολοκληρωμένη εμπειρία για δύο επιβάτες.

Ηλεκτρικό μοτέρ 81 ίππων και αυτονομία έως 290 χλμ.

Το νέο smart #2 βασίζεται στην πλατφόρμα Electric Compact Architecture (ECA), η οποία εξελίχθηκε ειδικά για το συγκεκριμένο μοντέλο από την Geely, ενώ τη σχεδιαστική επιμέλεια έχει αναλάβει η ομάδα της Mercedes-Benz. Η κίνηση μεταδίδεται στους πίσω τροχούς από ηλεκτροκινητήρα ισχύος 82 ίππων, με ροπή 130 Nm. Η μπαταρία τεχνολογίας LFP έχει χωρητικότητα 35,8 kWh και, σύμφωνα με τις προκαταρκτικές προδιαγραφές της εταιρείας, προσφέρει αυτονομία έως 290 χιλιόμετρα στον κύκλο WLTP.

Στον τομέα της φόρτισης, η μέγιστη ισχύς σε ταχυφορτιστή DC φτάνει τα 65 kW, με την εταιρεία να αναφέρει χρόνο περίπου 20 λεπτών για φόρτιση από το 10% έως το 80%. Παράλληλα, υποστηρίζεται φόρτιση AC έως 11 kW, αλλά και λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L), η οποία επιτρέπει την τροφοδοσία συμβατών εξωτερικών συσκευών με ενέργεια από την μπαταρία του αυτοκινήτου.

Η smart δίνει επίσης ιδιαίτερη έμφαση στην οδική συμπεριφορά. Το νέο μοντέλο διαθέτει πίσω κίνηση, φαρδύτερα ελαστικά στον πίσω άξονα και ανεξάρτητη πίσω ανάρτηση πέντε συνδέσμων, μια διάταξη που η εταιρεία χαρακτηρίζει μοναδική στην κατηγορία. Στόχος είναι να συνδυαστεί η ευελιξία ενός μικρού αυτοκινήτου με μεγαλύτερη σταθερότητα και καλύτερο έλεγχο.

Στον τομέα της ασφάλειας, η νέα δομή Tridion Cell Evo αποτελεί εξέλιξη του χαρακτηριστικού κλωβού ασφαλείας της smart. Παράλληλα, προβλέπονται συστήματα υποβοήθησης, όπως Adaptive Cruise Control, παρακολούθηση τυφλού σημείου, υποβοήθηση οδήγησης Pilot Assist και προειδοποίηση για διερχόμενα οχήματα κατά την οπισθοπορεία.

Πότε έρχεται στην Ελλάδα;

Η παγκόσμια πρεμιέρα του smart #2 πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι σήμερα, ενώ η εμπορική του διάθεση έχει προγραμματιστεί για το 2027.