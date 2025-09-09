Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Δεκαεπτά εκατομμύρια σε 35 χρόνια. Τόσα Clio έχουν πουληθεί από την κυκλοφορία του supermini το 1990. Είναι μακράν το πιο δημοφιλές γαλλικό αυτοκίνητο που κατασκευάστηκε ποτέ, με υπερτριπλάσιο όγκο πωλήσεων από το Citroën 2CV.

Η τωρινή 5η γενιά του μοντέλου συνεχίζει να σημειώνει απίστευτες πωλήσεις παρά τα 6 χρόνια που βρίσκεται στην αγορά. Για να παραμείνει πρώτο όμως, οι Γάλλοι το ανανεώσαν ριζικά και παρουσίασαν πριν λίγες ώρες τη νέα, 6η γενιά του Clio.

Νέο Renault Clio

Το επανασχεδιασμένο εξωτερικό αποπνέει ατμόσφαιρα μεγάλου αυτοκινήτου, διατηρώντας παράλληλα παραδοσιακά στοιχεία, όπως οι «κρυφές» λαβές των πίσω θυρών που είναι ενσωματωμένες στις κολόνες C, την ώρα που το γνώριμο μοτίβο φωτισμού σε σχήμα C εμφανίζεται τώρα ως εντυπωσιακά φώτα ημέρας LED τοποθετημένα κάτω από τους κύριους προβολείς.

Φυσικά ο ρόμβος παραμένει να είναι το σχήμα κατατεθέν. Τόσο η γρίλια όσο και η κάτω εισαγωγή αέρα, διαθέτουν δεκάδες μικροσκοπικούς ρόμβους, την ώρα που οι μυτεροί προβολείς προσθέτουν στην πιο έντονη, πιο επιθετική εμφάνιση.

Στο πίσω μέρος, η Renault προσθέτει μια πινελιά με διαιρούμενα πίσω φώτα που δημιουργούν την εντύπωση ενός μεγαλύτερου αυτοκινήτου. Στην πραγματικότητα, δεν είναι απλώς ένα οπτικό κόλπο. Το νέο Clio είναι πράγματι μεγαλύτερο, με μήκος 4.116 χιλιοστά και πλάτος 1.768 χιλιοστά. Το μεταξόνιο έχει επεκταθεί ελαφρώς στα 2.591 χιλιοστά, ενώ το ύψος παραμένει σχεδόν αμετάβλητο στα 1.451 χιλιοστά.

Στο εσωτερικό, η καμπίνα είναι εμπνευσμένη από το πλήρως ηλεκτρικό Renault 5, με διπλές οθόνες 10.1 ιντσών, διατηρώντας παράλληλα φυσικά κουμπιά. Ωστόσο, τα παλιά περιστροφικά κουμπιά του Clio έχουν εξαφανιστεί στο όνομα του μινιμαλισμού. Παρόλα αυτά, μια ειδική σειρά χειριστηρίων κλιματισμού βρίσκεται κάτω από τους κεντρικούς αεραγωγούς, επομένως δεν έχουν μεταφερθεί όλα στην οθόνη.

Στο μπροστινό μέρος της καμπίνας, η Renault έχει τοποθετήσει δύο θύρες USB-C και ένα ασύρματο pad φόρτισης, ενώ στο πίσω μέρος διαθέτει μια πρίζα 12V. Ο ογκώδης αυτόματος μοχλός ταχυτήτων ανάμεσα στα καθίσματα έχει εξαφανιστεί και έχει αντικατασταθεί από έναν επιλογέα ταχυτήτων.

Παρά το γεγονός ότι είναι ένα μικρό αυτοκίνητο, το Clio χωράει πέντε άτομα και προσφέρει έως και 391 λίτρα χώρου αποσκευών, ανάλογα με τον κινητήρα, επειδή τα υβριδικά μέρη καταλαμβάνουν περισσότερο χώρο. Το κατώφλι φόρτωσης μάλιστα έχει χαμηλώσει κατά 40 χιλιοστά, διευκολύνοντας το βάλε-βγάλε των αποσκευών.

Το νέο Renault Clio διατίθεται με τέσσερις νέους, δυναμικούς κινητήρες. Η ισχύς τους κυμαίνεται από 115 έως 160 ίππους.

Όπως αναμενόταν, δεν υπάρχει ντίζελ. Ο 1,5 λίτρων dCi αποτελεί παρελθόν, αντικατασταθείς από μια πλήρως υβριδική διάταξη. Το σύστημα E-Tech χρησιμοποιεί έναν ατμοσφαιρικό τετρακύλινδρο κινητήρα 1,8 λίτρων, σε συνδυασμό με δύο ηλεκτροκινητήρες για συνδυασμένη ισχύ 160 ίππων (15 ίππους περισσότερους από πριν). Η ροπή έχει αυξηθεί κατά 22 Nm στα 170 Nm, μειώνοντας το χρόνο του 0-100 σε 8,3 δευτερόλεπτα.

Η Renault εκτιμά ότι το Clio θα κινείται σε λειτουργία EV έως και 80% του χρόνου στις πόλεις και έτσι με γεμάτο ρεζερβουάρ και φορτισμένη την μπαταρία 1,4 kWh, η αυτονομία είναι 1.000 χιλιόμετρα.

Τα μοντέλα βασικής έκδοσης θα χρησιμοποιούν έναν μικρότερο, μη εξηλεκτρισμένο υπερτροφοδοτούμενο τρικύλινδρο κινητήρα 1,2 λίτρων με 115 ίππους και 190 Nm ροπής, σε συνδυασμό είτε με χειροκίνητο είτε με εξατάχυτο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη. Το Clio θα προσφέρεται επίσης με έναν κινητήρα Eco-G 1,2 λίτρων που λειτουργεί με υγραέριο (LPG), με ονομαστική ισχύ 120 ίππων και 200 ​​Nm (148 lb-ft).

Η δέσμευση της Renault στα μικρά αυτοκίνητα παραμένει ευτυχώς ισχυρή.