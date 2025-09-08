Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Με 711 ίππους, χρόνο επιτάχυνσης 0-100 χλμ/ώρα σε 2,4 δευτερόλεπτα και χρόνο γύρου στο Nürburgring Nordschleife 14 δευτερόλεπτα ταχύτερο από τον προκάτοχό της, η Porsche 911 Turbo S είναι ένα “τέρας”.

Όπως έλαβε και η GTS υβριδική τεχνολογία, έτσι και η νέα 911 Turbo S εξηλεκτρίζεται μερικώς. Πιο συγκεκριμένα το μοντέλο εξοπλίζεται με έναν εξακύλινδρο κινητήρα 3,6 λίτρων, δύο eTurbos, μία μπαταρία 1.9 kWh και έναν ηλεκτροκινητήρα (ενσωματωμένος στο οκτατάχυτο κιβώτιο PDK).

Φυσικά η ισχύ των 711 ίππων πηγαίνει και στους τέσσερις τροχούς, μέσω του συστήματος τετρακίνησης Porsche Traction Management ενώ η ροπή μετριέται στα 800 Nm. Έτσι, δεν προκαλεί εντύπωση που το μοντέλο πιάνει τα 100 σε 2.4 δευτ. τα 200 σε 8.4 δευτ. ενώ η τελική ταχύτητα αγγίζει τα 322χλμ./ώρα.

Όλα τα παραπάνω αύξησαν και το βάρος του μοντέλου το οποίο φτάνει τα 1.736 κιλά (+82 κιλά από τον προκάτοχο), όμως οι Γερμανοί τονίζουν πως το νέο αυτό μοντέλο κατάφερε να κάνει χρόνο γύρου στην “Πράσινη Κόλαση” στα 7 λεπτά και 03.δευτ. (χρόνος κατά 14 δευτ. πιο γρήγορος από το προηγούμενο μοντέλο).

Δεδομένου ότι η ισχύς έχει αυξηθεί, η Porsche φρόντισε να να τροποποιήσει διάφορα άλλα εξαρτήματα της ταχύτερης 911 όλων των εποχών. Έτσι, τοποθέτησε κάθετα πτερύγια ψύξης και έναν ενεργό μπροστινό διαχύτη, ενώ το πίσω μέρος απέκτησε μια ανακλινώμενη αεροτομή. Παράλληλα το σύστημα εξάτμισης είναι κατασκευασμένα από τιτάνιο, εξοικονομώντας βάρος και, ταυτόχρονα, ενισχύοντας τον ήχο του κινητήρα.

Η νέα 911 Turbo S πατάει σε τροχούς 20 ιντσών μπροστά και 21 ιντσών πίσω, ενώ διαθέτει στάνταρ κεραμικά φρένα διαμέτρου 420 χλστ. μπροστά και 410 χλστ. πίσω.