Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Το Hilux της Toyota δεν χρειάζεται συστάσεις καθώς πρόκειται για ένα θρυλικό Pick-up, συνώνυμο της αντοχής και των off road ικανοτήτων. Πλέον περνάει στην 9η γενιά του και έρχεται πιο hi-tech, πιο ικανό αλλά και πιο εξηλεκτρισμένο από ποτέ, να συνεχίσει την ένδοξη πορεία του.

Σχεδιαστική φιλοσοφία «Tough & Agile»

Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες, το νέο Hilux είναι πιο επιβλητικό αλλά και κομψό από ποτέ. Με μήκος στα 5.320χλστ. και αποκλειστικά ως διπλοκάμπινο για την αγορά της Ευρώπης, βασίζεται στην φιλοσοφία «Tough & Agile» και φέρνει όμορφες νέες σχεδιαστικές πινελιές. Στο μπροστινό μέρος ξεχωρίσουν οι LED προβολείς, οι οποίοι πλαισιώνουν τη νέα κυψελοειδή μάσκα στο χρώμα του αμαξώματος, ενώ οι γωνιώδεις εισαγωγές αέρα στον προφυλακτήρα και η συμπαγής προστατευτική πλάκα, ολοκληρώνουν την άγρια αλλά όμορφη εμφάνιση.

Στο πλάι ξεχωρίζουν τα ανασχεδιασμένα φτερά, οι τετράγωνοι θόλοι των τροχών και φυσικά οι νέες ζάντες. Στο πίσω μέρος, κυριαρχούν τα νέα LED και ο εκσυγχρονισμένος προφυλακτήρας που φέρει και πρακτικά πλαϊνά σκαλοπάτια.

Εσωτερικό, πιο ποιοτικό και hi-tech από ποτέ

Στην καμπίνα, ακόμα και από τις φωτογραφίες φαίνεται η αναβαθμισμένη ποιότητα, με πινελιές παρμένες από το νέο Toyota Land Cruiser. Η κεντρική κονσόλα υιοθετεί νέο οριζόντιο σχεδιασμό, ενσωματώνοντας έναν προσαρμόσιμο πίνακα οργάνων 12,3 ιντσών για τον οδηγό αλλά και μια κεντρική οθόνη αφής πολυμέσων, που φτάνει μέχρι και τις 12,3 ίντσες, ανάλογα την έκδοση. Φυσικά, για να κάνει πιο εύκολη την off road λογική, το νέο Hilux έχει όλα τα χειριστήρια τετρακίνησης και off-road συγκεντρωμένα σε κεντρική θέση για μεγαλύτερη ευκολία στη χρήση (μάλιστα το αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο εφοδιάζεται με επιλογέα shift-by-wire, που λειτουργεί με ένα μόνο άγγιγμα).

Γεμάτο τεχνολογία άνεσης



Το νέο Hilux έρχεται να προσφέρει τεχνολογίες που θα κάνουν την καθημερινότητα πιο εύκολη. Από την θέση για ασύρματη φόρτιση smartphone και τις νέες θύρες usb στο πίσω μέρος, μέχρι και την εφαρμογή MyToyota. Με τη συγκεκριμένη, ιδιώτες αλλά και εταιρίες με μεγάλο στόλο, μπορούν να παρακολουθούν τα δεδομένα του οχήματος τους, όπως θέση, στάθμη καυσίμου, κατάσταση φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και αναλύσεις οδήγησης, περιλαμβανομένου του ιστορικού διαδρομών. Μάλιστα, αξίζει να αναφέρουμε πως είναι και το πρώτο Hilux που εφοδιάζεται με ηλεκτρικό υποβοηθούμενο σύστημα διεύθυνσης (EPS), προσφέροντας πιο άμεση αίσθηση στο τιμόνι, μεγαλύτερη ευελιξία και μειωμένες αντιδράσεις στο τιμόνι σε ανώμαλα οδοστρώματα.

Αλλά και ασφάλειας



Το νέο μοντέλο θα είναι διαθέσιμο με πλήθος νέων και αναβαθμισμένων λειτουργιών, συμπεριλαμβανομένης της διεύρυνσης του Toyota Safety Sense ώστε να περιλαμβάνει τα Low Speed Acceleration Suppression, Proactive Driving Assist και Emergency Driving Stop System. Οι νέες ενημερώσεις over-the-air θα επιτρέπουν απρόσκοπτες αναβαθμίσεις μόλις είναι διαθέσιμες στα συστήματα ασφάλειας. Μεταξύ άλλων, τα νέα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν Σύστημα Ανίχνευσης Τυφλού Σημείου, Σύστημα Υποβοήθησης Ασφαλούς Εξόδου και Κάμερα Ανίχνευσης Κόπωσης Οδηγού.

Διαθέσιμο σε βενζίνη, πετρέλαιο, υβριδικό αλλά και για πρώτη φορά και ως αμιγώς ηλεκτρικό

Το νέο Hilux κάνει το μεγάλο βήμα και έρχεται για πρώτη φορά και ως αμιγώς ηλεκτρικό. Πιο συγκεκριμένα, το σύστημα κίνησης του Hilux BEV διαθέτει μπαταρία ιόντων λιθίου 59,2 kWh και εμπρός και πίσω e- Axles, παρέχοντας μόνιμη τετρακίνηση, με ροπή 205 Nm στον εμπρός άξονα και 268,6 Nm στον πίσω. Η τρέχουσα ενδεικτική μέτρηση προβλέπει περίπου 715 κιλά ωφέλιμου φορτίου και 1.600 κιλά ικανότητας ρυμούλκησης, με αυτονομία WLTP περίπου 240χλμ. Παράλληλα, το ηλεκτρικό Hilux θα επωφελείται επιπλέον από το σύστημα Multi-Terrain Select, που προσαρμόζει την απόδοση του οχήματος σε διαφορετικά εδάφη εκτός δρόμου μέσω ελέγχου φρένων και ροπής, προσφέροντας εμπειρία τετρακίνησης που παραπέμπει σε συμβατικό σύστημα μετάδοσης L4. Μάλιστα, το βάθος βύθισης 700χλστ. παραμένει ίδιο με αυτό του τρέχοντος μοντέλου με κινητήρα εσωτερικής καύσης (ICE).

Θα υπάρχει και 48V υβριδική έκδοση, η οποία περιλαμβάνει μπαταρία ιόντων λιθίου 48V (τοποθετημένη κάτω από τα πίσω καθίσματα, ώστε να μην περιορίζεται ο εσωτερικός χώρος) έναν ηλεκτροκινητήρα-γεννήτρια και έναν μετατροπέα DC-DC. Το σύστημα αυτό υποστηρίζει τον diesel κινητήρα 2,8 λίτρων, προσφέροντας ομαλή και αθόρυβη απόδοση σε συνθήκες εντός αλλά και εκτός δρόμου. Η έκδοση αυτή μπορεί να μεταφέρει ωφέλιμο φορτίο έως έναν τόνο και να ρυμουλκήσει τρέιλερ με φρένα έως 3.500 κιλά.

Η ιδιαίτερη σχεδίαση και τοποθέτηση του υβριδικού συστήματος, εξασφαλίζει κορυφαία αντοχή σε δύσκολες συνθήκες. Πιο συγκεκριμένα, ο ηλεκτροκινητήρας-γεννήτρια τοποθετείται ψηλά στον κινητήρα, ώστε το όχημα να διατηρεί την ικανότητα διέλευσης νερού βάθους 700χλστ. Παράλληλα, η απόδοση εκτός δρόμου ενισχύεται περαιτέρω με το σύστημα Multi-Terrain Select, το οποίο μπορεί να ενεργοποιήσει ο οδηγός για να προσαρμόσει την απόδοση σε διαφορετικές επιφάνειες.

Για την ελληνική αγορά, η άφιξη της νέαςγενιάς Hilux με τις εκδόσεις 48V 2.8L Diesel και αμιγώς ηλεκτρικού αναμένεται στο 4ο τρίμηνο του 2026.