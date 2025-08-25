Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Η Audi πιστεύει πως στην αγορά υπάρχει χώρος και ζήτηση για coupe SUV. Έτσι, μετά το πλήρως ηλεκτρικό Q4 Sportback E-Tron και το βενζινοκίνητο Q5 Sportback, τώρα ήρθε η ώρα για το Q3 να αποκτήσει sportback έκδοση.

Όπως αναμενόταν, το Q3 Sportback μοιράζεται το μεγαλύτερο μέρος με το Q3, αν και η γραμμή οροφής και η καμπίνα έχουν επανασχεδιαστεί, οδηγώντας σε ένα κυρτό πίσω τζάμι (έτσι ολοκληρώνεται και η coupe σχεδίαση). Επιπλέον, οι σχεδιαστές της Audi έχουν παραλείψει τις ράγες οροφής της βασικής έκδοσης για μια πιο σπορτίφ εμφάνιση.

Παράλληλα, και τα πίσω φώτα με προαιρετικά ψηφιακά γραφικά OLED αλλά και ο σπορτίφ πίσω προφυλακτήρας με ψεύτικες απολήξεις και έναν μεγάλο διαχύτη έχουν μεταφερθεί από το κανονικό Q3. Σύμφωνα με την εταιρία, το coupe-SUV είναι 29χλστ. μικρότερο σε σύγκριση με το πιο “συντηρητικό” δίδυμο κινητήρα του.

Στο εσωτερικό, το ταμπλό είναι επίσης κοινό με το Q3, συμπεριλαμβανομένου του καμπυλωτού πάνελ που φιλοξενεί τον ψηφιακό πίνακα οργάνων 11,9 ιντσών και το σύστημα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας 12,8 ιντσών, καθώς και τα ανασχεδιασμένα χειριστήρια. Όσον αφορά την υπόλοιπη καμπίνα, η χαμηλότερη γραμμή οροφής προς τα πίσω έχει επηρεάσει τον διαθέσιμο χώρο για επιβάτες και αποσκευές.

Πιο συγκεκριμένα, ο μέγιστος όγκος χώρου αποσκευών του Q3 Sportback είναι 1.298 λίτρα με τα πίσω καθίσματα αναδιπλωμένα, που είναι 97 λίτρα λιγότερος σε σύγκριση με το “τυπικό” Q3. Παρόλα αυτά, η Audi δεν έχει μοιραστεί τον όγκο του πορτμπαγκάζ με όλα τα πέντε καθίσματα στη θέση τους, οπότε δεν γνωρίζουμε αν είναι μικρότερος από τα 488 λίτρα του αδελφού του.

Και τα δύο μοντέλα Q3 μοιράζονται την ίδια γκάμα κινητήρων, συμπεριλαμβανομένων βενζίνης, ντίζελ, ήπιας υβριδικής και plug-in υβριδικής έκδοσης. Στην entry level έκδοση, πρωταγωνιστεί ο τετρακύλινδρος κινητήρας 1,5 λίτρων TFSI που αποδίδει 150 ίππους.