Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Πριν μερικά χρόνια, η Lancia ήταν σχεδόν συνώνυμο του Rally και φαίνεται πως όσα χρόνια και αν περάσουν, το “μικρόβιο” παραμένει στο DNA. Έτσι, τι κι αν η Lancia δεν σημείωσε την επιτυχία πωλήσεων που ήλπιζε με τη νέα Ypsilon, εξακολουθεί να ποντάρει στην επιστροφή της στον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Ως εκ τούτου, παρουσίασε την αγωνιστική Ypsilon Rally2 HF Integrale που θα αγωνιστεί στην κατηγορία WRC2.

Το νέο αγωνιστικό αυτοκίνητο φαίνεται σημαντικά πιο επιθετικό από τη βασική Ypsilon HF Racing αλλά και τη Ypsilon Rally 4 HF, παρά το γεγονός ότι διαθέτει παρόμοια λευκά, μαύρα και κόκκινα χρώματα.

Το ανασχεδιασμένο κιτ αμαξώματος περιλαμβάνει νέους προφυλακτήρες, αεριζόμενο καπό, φαρδύτερα φτερά και πολύ μεγαλύτερη πίσω αεροτομή. Διαθέτει επίσης αγωνιστικούς καθρέφτες, αεραγωγό οροφής και λευκές ζάντες αλουμινίου με αγωνιστικά ελαστικά.

Ενώ η νέα Integrale δεν έχει κάνει ακόμη το ντεμπούτο της σε αγώνες ράλι, διαθέτει μια λίστα με τρόπαια στην μεσαία κολόνα για να υπενθυμίζει σε όλους ότι η Lancia είναι ο πιο επιτυχημένος κατασκευαστής στην ιστορία του WRC με τουλάχιστον 10 παγκόσμια πρωταθλήματα μεταξύ 1974 και 1992. Αυτά κερδήθηκαν από τις Stratos, 037 και διάφορες εκδόσεις της Delta.

Ενώ η Lancia δεν αποκάλυψε τις προδιαγραφές, γνωρίζουμε ότι συμμορφώνεται με τους κανονισμούς του Rally2. Αυτό σημαίνει ότι θα είναι εξοπλισμένο με έναν τετρακύλινδρο κινητήρα turbo 1,6 λίτρων που συνδυάζεται με ένα πεντατάχυτο σειριακό κιβώτιο ταχυτήτων και τετρακίνηση. Υπάρχει επίσης ελάχιστη απαίτηση βάρους 1.230 κιλών ενώ η ιπποδύναμη είναι στους 285 ίππους.

Η Lancia θα ανακοινώσει σύντομα περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την Ypsilon Rally2 HF Integrale. Το μοντέλο αναμένεται να συμμετάσχει στη δεύτερη κατηγορία του WRC από την επόμενη χρονιά, με πιθανό ντεμπούτο στην πρώτη εκδήλωση της χρονιάς, το Ράλι Μόντε Κάρλο τον Ιανουάριο.