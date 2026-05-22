Μία από τις πιο ιστορικές και αναγνωρίσιμες παρουσίες στην αυτοκίνηση ετοιμάζεται να επιστρέψει. Η Citroen επιβεβαίωσε επίσημα ότι το θρυλικό 2CV θα αποκτήσει διάδοχο στη σύγχρονη εποχή, με το νέο μοντέλο να ακολουθεί ηλεκτρική φιλοσοφία και να διατηρεί τον απλό, λαϊκό χαρακτήρα που έκανε το αρχικό, παγκόσμιο σύμβολο.

Η γαλλική εταιρεία έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο teaser του μοντέλου στο πλαίσιο του στρατηγικού πλάνου Stellantis FaSTLAne 2030, αποκαλύπτοντας ουσιαστικά ότι το νέο 2CV δεν θα είναι απλώς ένα ακόμη ρετρό project, αλλά ένα προσιτό ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης με έμφαση στην απλότητα και τη χρηστικότητα.

Το σκοτεινό teaser δείχνει μια σιλουέτα με έντονες αναφορές στο ιστορικό μοντέλο όπως στρογγυλά φωτιστικά σώματα, καμπύλες επιφάνειες και τη χαρακτηριστική ψηλή οροφή.

Ο CEO της Citroen, Xavier Chardon, δήλωσε πως το νέο 2CV δεν σχεδιάζεται με στόχο τη νοσταλγία, αλλά για να μεταφέρει στη σύγχρονη εποχή την ίδια φιλοσοφία ελευθερίας και προσιτής μετακίνησης που είχε το μοντέλο μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για ένα μικρό ηλεκτρικό μοντέλο κάτω από τα 4 μέτρα, το οποίο θα βασίζεται πιθανότατα στην οικονομική πλατφόρμα Smart Car της Stellantis, την ίδια που χρησιμοποιούν ήδη τα νέα Citroen C3 και Fiat Grande Panda. Παράλληλα, ξένα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η τιμή του θα μπορούσε να ξεκινά κοντά στα 17.000 ευρώ.

Citrone 2CV – Ο τοπικό θρύλος που έγινε μπαγκόσμιος

Περισσότερες από 3,8 εκατομμύρια μονάδες του 2CV, κατασκευάστηκαν μεταξύ 1948 και 1990. Είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένο και πολύ αγαπητό, ενώ έπαιξε ζωτικό μέρος της μεταπολεμικής οικονομικής ανάκαμψης της Γαλλίας, ιδίως στις αγροτικές περιοχές. Το αρχικό αυτοκίνητο είχε πολλά ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά, όπως ανεξάρτητη ανάρτηση μακράς διαδρομής, ιδιαίτερη οροφή, καλυμμένους πίσω τροχούς κτλ. Έκανε το ντεμπούτο του στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού το 1948 και έγινε ένα δημοφιλές αυτοκίνητο λόγω της απλής μηχανικής και του σχεδιασμού του. Αρχικά απέδιδε μόνο 9 ίππους και είχε τελική ταχύτητα στα 65χλμ./ώρα από έναν κινητήρα 375 κ.εκ. ενώ στην πάροδο των χρόνων συνεχώς αναβαθμίζονταν.