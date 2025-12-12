Ο Μάνφρεντ Βέμπερ, πρόεδρος του ΕΛΚ, του μεγαλύτερου κόμματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δήλωσε πως η Ε.Ε. είναι έτοιμη να ανακοινώσει πως η πλήρης απαγόρευση πώλησης θερμικών κινητήρων μετά το 2035, τελικά δεν θα ισχύσει. Αντ’ αυτού, θα υπάρχουν πιο ευέλικτοι κανόνες για την επίτευξη μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από τα αυτοκίνητα.

«Για τις νέες ταξινομήσεις από το 2035 και μετά, η μείωση των εκπομπών CO2 κατά 90% θα είναι πλέον υποχρεωτική για τους στόχους των κατασκευαστών αυτοκινήτων για τον στόλο, αντί για 100%», δήλωσε ο Βέμπερ στην γερμανική εφημερίδα Bild.

«Επίσης, δεν θα υπάρχει στόχος 100% από το 2040 και μετά. Αυτό σημαίνει ότι η απαγόρευση της τεχνολογίας στους κινητήρες εσωτερικής καύσης έχει ακυρωθεί. Όλοι οι κινητήρες που κατασκευάζονται σήμερα στη Γερμανία μπορούν επομένως να συνεχίσουν να παράγονται και να πωλούνται».

Ο Βέμπερ δήλωσε ότι αυτό έστειλε ένα σημαντικό μήνυμα «σε ολόκληρη την αυτοκινητοβιομηχανία και εξασφαλίζει δεκάδες χιλιάδες βιομηχανικές θέσεις εργασίας», αντανακλώντας ανησυχίες για το μέλλον μιας από τις σημαντικότερες βιομηχανίες της Ευρώπης.

Οι κυβερνήσεις της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας και της Ιταλίας, και αρκετές αυτοκινητοβιομηχανίες ασκούν πιέσεις εδώ και καιρό για πιο χαλαρή ρύθμιση, η οποία επί του παρόντος θέτει ως στόχο τη μείωση των εκπομπών άνθρακα από τα νέα αυτοκίνητα στο μηδέν έως το 2035, απαγορεύοντας ουσιαστικά τις πωλήσεις νέων οχημάτων με κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Οι Volkswagen, Stellantis, Renault, Mercedes-Benz και BMW έχουν όλες υποστηρίξει την άρση της απαγόρευσης, επιτρέποντας στους πελάτες να αποφασίζουν τι θέλουν αντί να έχουν σταθερούς στόχους.

Πηγή: Reuters