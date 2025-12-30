Πριν περίπου τρεις μήνες, σας ενημερώναμε πως η Κίνα σκέφτεται να απαγορεύσει τα γνωστά και ως “pop-out door handles” των αυτοκινήτων από τον Ιούλιο του 2027 (Μπορείτε να δείτε το θέμα ΕΔΩ).

Λίγες μέρες μετά από αυτή την είδηση, ήρθε το πρώτο τραγικό συμβάν στη Γερμανία, όπου οδηγός και δύο μικρά παιδιά κάηκαν ζωντανοί, όταν μπλόκαραν οι κρυμμένες ηλεκτρικές χειρολαβές του Tesla μετά από τροχαίο. (Μπορείτε να δείτε το θέμα ΕΔΩ).

Ακολούθησε και το νέο παρόμοιο περιστατικό με ένα ηλεκτρικό Xiaomi SU7, όπου ο οδηγός κάηκε ζωντανός στην Κίνα, καθώς όταν ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο Xiaomi πήρε φωτιά, το όχημα κλείδωσε αυτόματα τις πόρτες. Έτσι, παρά τις προσπάθειες διερχόμενων οδηγών -που με προσωπικό κίνδυνο- επιχειρούσαν να σπάσουν τα τζάμια ή να ανοίξουν με κλωτσιές την πόρτα, ο οδηγός κάηκε ζωντανός, μπροστά στα έντρομα μάτια τους.(Μπορείτε να δείτε το θέμα ΕΔΩ).

Πλέον έρχεται η επιβεβαίωση, πως η Κίνα πήρε τη μεγάλη απόφαση και μάλιστα “αναγκάζει” όλες τις αυτοκινητοβιομηχανίες να… αλλάξουν ρότα.

Η Κίνα το πήρε απόφαση

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, όλα τα οχήματα θα πρέπει να διαθέτουν εσωτερικές και εξωτερικές λαβές θυρών με μηχανικές λειτουργίες απασφάλισης, διασφαλίζοντας ότι μπορούν να ανοίξουν ακόμη και σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ή σοβαρής ζημιάς στο όχημα. Αυτό θα αποτελέσει ανακούφιση για τους διασώστες έκτακτης ανάγκης, οι οποίοι αντιμετωπίζουν αυξανόμενες δυσκολίες στην ταχεία απομάκρυνση επιβατών από ηλεκτρικά οχήματα μετά από σύγκρουση.

Οι ηλεκτρικά λειτουργούσες χωνευτές χειρολαβές θυρών, έχουν γίνει σήμα κατατεθέν του σύγχρονου σχεδιασμού ηλεκτρικών οχημάτων στην Κίνα. Μεγάλο μέρος της ελκυστικότητας οφείλεται στην αεροδυναμική απόδοση που προσφέρουν, βοηθώντας τους κατασκευαστές να αποσπάσουν οριακές βελτιώσεις στην αυτονομία. Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα φέτος, η μείωση της οπισθέλκουσας ανέρχεται συνήθως σε μόλις 0,005 έως 0,01 Cd κάτι που μεταφράζεται σε εξοικονόμηση περίπου 0,6 kWh ανά 100 χιλιόμετρα.

Η απαγόρευση αυτή στην Κίνα θα είχε επιπτώσεις σε όλο τον κόσμο. Η χώρα έχει ξεπεράσει την Ιαπωνία ως ο μεγαλύτερος εξαγωγέας αυτοκινήτων στον κόσμο και, καθώς οι εγχώριες μάρκες υποχρεούνται να εγκαταλείψουν αυτές τις χειρολαβές στην πατρίδα τους, πιθανότατα θα επεκτείνουν τις αλλαγές και στα μοντέλα εξαγωγής τους.

Ομοίως, οι δυτικοί κατασκευαστές που πωλούν οχήματα στην Κίνα ενδέχεται να καταλήξουν να αναδιαμορφώσουν τα παγκόσμια σχέδιά τους για να ευθυγραμμιστούν με τα νέα πρότυπα και να βελτιστοποιήσουν το κόστος παραγωγής.