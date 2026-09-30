Η BMW περνά στην επόμενη εποχή της Σειρά 3 και το κάνει με έναν τρόπο που δείχνει ξεκάθαρα ότι δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει ούτε την ηλεκτροκίνηση ούτε τους κινητήρες εσωτερικής καύσης. Η νέα γενιά μόλις παρουσιάστηκε και για πρώτη φορά στην ιστορία του μοντέλου η ηλεκτρική της εκδοχή παίρνει το όνομα BMW i3, ως μέλος της νέας οικογένειας μοντέλων Neue Klasse.

Η νέα i3 έρχεται αρχικά σε δύο εκδόσεις, ενώ η γκάμα της Σειρά 3 θα συνεχίσει να προσφέρεται και με αποδοτικούς βενζινοκινητήρες και τεχνολογία 48V mild hybrid. Μέσα στον επόμενο χρόνο θα προστεθεί και plug-in hybrid έκδοση.

Η νέα ηλεκτρική 3άρα είναι πλέον i3

Η BMW i3 50 xDrive είναι η ισχυρότερη από τις δύο ηλεκτρικές εκδόσεις που θα είναι διαθέσιμες από την έναρξη της εμπορικής πορείας του μοντέλου. Διαθέτει δύο ηλεκτροκινητήρες, έναν σε κάθε άξονα, αποδίδοντας συνολικά 469 ίππους, και μέγιστη ροπή 645 Nm. Το 0-100χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε μόλις 4,7 δευτερόλεπτα, ενώ η μπαταρία χωρητικότητας 108,7 kWh προσφέρει μέγιστη αυτονομία έως 912χλμ. σύμφωνα με το WLTP. Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το σύστημα φόρτισης. Η νέα i3 μπορεί να δεχθεί ισχύ έως 400 kW, με την BMW να αναφέρει ότι σε ταχυφορτιστή μπορεί να προσθέσει μέσα σε μόλις 10 λεπτά ενέργεια για έως 423χλμ. επιπλέον αυτονομίας.

Η δεύτερη έκδοση είναι η BMW i3 40 xDrive, με ισχύ 374 ίππων και μπαταρία 82,8 kWh. Η μέγιστη αυτονομία της φτάνει έως τα 710χλμ. WLTP. Και η γκάμα δεν θα σταματήσει εκεί. Η BMW έχει ήδη ανακοινώσει ότι μέσα στο 2027 θα παρουσιαστεί η ιδιαίτερα δυναμική i3 M60 xDrive M Performance.

Η Σειρά 3 δεν εγκαταλείπει τον κινητήρα εσωτερικής καύσης

Το μοντέλο θα διατίθεται και με κινητήρες εσωτερικής καύσης, με τις συγκεκριμένες εκδόσεις να ενσωματώνουν τεχνολογία 48V mild hybrid. Στην κορυφή της γκάμας των εκδόσεων με θερμικό κινητήρα βρίσκεται η M350 xDrive. Κάτω από το καπό της βρίσκεται ένας εξακύλινδρος εν σειρά βενζινοκινητήρας 3.0 λίτρων, ο οποίος συνδυάζεται με σύστημα mild hybrid 48V και αποδίδει 443 ίππους. Η επιτάχυνση 0-100 απαιτεί μόλις 4,1 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 250χλμ./ώρα. Η BMW μάλιστα προσθέτει στη M350 xDrive τη λειτουργία Drift Moment και επιτρέπει στον οδηγό, μέσω της κεντρικής οθόνης, να στείλει την ισχύ αποκλειστικά στους πίσω τροχούς, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για ελεγχόμενη πλαγιολίσθηση.

Η πίσωκίνητη BMW 318 αποδίδει 156 ίππους και 250 Nm ροπής, επιταχύνοντας στα 0-100 χλμ./ώρα σε 9,5 δευτερόλεπτα. Από την άλλη, η ισχυρότερη 320 παράγει 211 ίππους και 330 Nm, ολοκληρώνοντας το 0-100 χλμ./ώρα σε 7,4 δευτερόλεπτα.

Σχεδιασμός Neue Klasse, αλλά με γνώριμη BMW ταυτότητα

Σχεδιαστικά, η νέα Σειρά 3 υιοθετεί τη γλώσσα της Neue Klasse, χωρίς όμως να χάνει τις αναλογίες που έχουν κάνει το μοντέλο αναγνωρίσιμο. Το μακρύτερο μεταξόνιο, οι μικροί πρόβολοι, οι έντονοι θόλοι των τροχών και η πιο «τραβηγμένη» προς τα πίσω γυάλινη επιφάνεια δημιουργούν ένα πιο αθλητικό αμάξωμα.

Στο εμπρός μέρος, τα χαρακτηριστικά νεφρά της BMW και τα διπλά φωτιστικά σώματα ενσωματώνονται σε μία ενιαία οπτική σύνθεση, δημιουργώντας τη νέα φωτεινή ταυτότητα του μοντέλου.Στις M Performance εκδόσεις κάνουν την εμφάνισή τους και τα M Yellow Lights, εμπνευσμένα από τον κόσμο των αγωνιστικών αυτοκινήτων. Πίσω, τα οριζόντια φωτιστικά σώματα και οι έντονοι θόλοι των τροχών τονίζουν το φαρδύ και δυναμικό πάτημα της νέας Σειρά 3. Οι τροχοί της ηλεκτρικής i3 φτάνουν έως τις 21 ίντσες, ενώ στις εκδόσεις με κινητήρες εσωτερικής καύσης διατίθενται τροχοί από 18 έως 20 ίντσες.

Το εσωτερικό αλλάζει… φιλοσοφία

Στο εσωτερικό, κεντρικό ρόλο έχει το BMW Panoramic iDrive, το οποίο συνδυάζει τέσσερα βασικά στοιχεία: το BMW Panoramic Vision, το BMW 3D Head-Up Display, την κεντρική οθόνη και το νέο πολυλειτουργικό τιμόνι.

Η κεντρική οθόνη έχει διαγώνιο 17,9 ίντσες και είναι στραμμένη προς τον οδηγό, ενώ το BMW Panoramic Vision προβάλλει πληροφορίες στο οπτικό του πεδίο. Η αλληλεπίδραση με το αυτοκίνητο μπορεί να γίνεται μέσω αφής, φυσικών χειρισμών και φωνητικών εντολών, με τον BMW Intelligent Personal Assistant να αποτελεί βασικό κομμάτι του συστήματος. Παράλληλα, η ενσωμάτωση της τεχνολογίας Amazon Alexa+ AI διευρύνει τις δυνατότητες φωνητικής επικοινωνίας με το αυτοκίνητο.

Η νέα ηλεκτρική BMW i3 κατασκευάζεται στο εργοστάσιο της BMW στο Μόναχο, την ιστορική έδρα της εταιρείας, όπου το 1975 είχε ξεκινήσει η παραγωγή της πρώτης BMW 3 Series. Από το 2027, το εργοστάσιο του Μονάχου θα περάσει αποκλειστικά στην παραγωγή αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων της Neue Klasse.