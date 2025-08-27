Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Το T-Roc δεν χρειάζεται συστάσεις καθώς είναι το δεύτερο best seller SUV της γερμανικής φίρμας. Μας πρωτοσυστήθηκε το 2017 με την πρώτη του γενιά (δέχθηκε ένα facelift το 2022) και έχει σημειώσει πάνω από 2 εκ. πωλήσεις μιας και έχει το απόλυτο πακέτο. Η VW σήμερα προχώρησε στην παρουσίαση της νέας γενιάς του, η οποία έρχεται με μεγαλύτερες διαστάσεις, υβριδικά σύνολα, καλύτερους χώρους και φυσικά περισσότερη τεχνολογία, τόσο σε άνεση όσο και σε ασφάλεια. Ας το δούμε αναλυτικά.

Πλέον το νέο μοντέλο διαθέτει μήκος 4.373χλστ. (+122χλστ. από την προηγούμενη γενιά) ενώ και το μεταξόνιο έχει αυξηθεί κατά 38χλστ. φτάνοντας τα 2.631χλστ. κάνοντας το μοντέλο να ακροβατεί ανάμεσα στην κατηγορία B-SUV και C-SUV. Εντός της γκάμας, τοποθετείται ανάμεσα στα Taigo/Τ-Cross και τα μεγαλύτερα Tayron/Tiguan. Φυσικά αυτή η αύξηση στα μεγέθη, φέρνει περισσότερο χώρο και για τους επιβάτες αλλά και επιπλέον 20λτ. στο πορτπαγκάζ, το οποίο φτάνει πλέον τα 465λτ.

Εμφανισιακά, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες, το μοντέλο υιοθετεί τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία της φίρμας, με το μπροστινό μέρος να μοιάζει με το Tayron. Στενά φωτιστικά σώματα, κυψελωτή μάσκα, bi-tone χρωματισμός και φυσικά ράγες οροφής που μαζί με τα πλαστικά περιμετρικά πλαστικά προστασίας, τονίζουν την περιπετειώδη πλευρά του μοντέλου. Μάλιστα, οι σχεδιαστικές αλλαγές βελτίωσαν αισθητά και την αεροδυναμική του μοντέλου (παίζει τεράστιο ρόλο στην κατανάλωση), με τον συντελεστή οπισθέλκουσας 0.29 Cd να είναι βελτιωμένος κατά 10% σε σύγκριση με την πρώτη γενιά.

Η χρωματική παλέτα περιλαμβάνει έξι αποχρώσεις, συμπεριλαμβανομένων των μονόχρωμων Pure White, Wolf Grey metallic, Canary Yellow, Flamed Red, Celestial Blue και Grenadilla Black, οι οποίες μπορούν να συνδυαστούν με μαύρη οροφή.

Στο εσωτερικό, η hi-tech πινελιά είναι αισθητή, χωρίς όμως να “πνίγει” τον επιβάτη. Πιο συγκεκριμένα, το κεντρικό κομμάτι του ταμπλό είναι μια ανεξάρτητη οθόνη infotainment 10,4 ή 12,9 ιντσών ανάλογα με την έκδοση. Αυτή συνδυάζεται με έναν ψηφιακό πίνακα οργάνων 10 ιντσών και ένα προαιρετικό head-up display. Παράλληλα τα κουμπιά αφής για τον κλιματισμό και την ένταση του ραδιοφώνου εξακολουθούν να είναι κρυμμένα από κάτω. Παρόλα αυτά, το τιμόνι διαθέτει κανονικά πλήκτρα και υπάρχει ένα περιστρεφόμενο κουμπί στην κεντρική κονσόλα που επιτρέπει στον οδηγό να εναλλάσσει μεταξύ έντασης ήχου και επιλογέα προφίλ οδήγησης, χωρίς να χρησιμοποιεί την οθόνη αφής.

Η VW ισχυρίζεται ότι η ποιότητα του εσωτερικού του νέου T-Roc είναι εφάμιλλη με αυτή των Tiguan και Tayron. Το ανασχεδιασμένο ταμπλό αντικαθιστά το σκληρό πλαστικό φινίρισμα του προκατόχου του με μια υφασμάτινη επιλογή, η οποία συνδυάζεται με τη χρήση υλικών υψηλότερης ποιότητας σε όλη την καμπίνα και ατμοσφαιρικό φωτισμό μέσω διάτρητων δερματίνων επιφανειών.

Το T-Roc έχει επίσης αναβαθμίσει το σύστημα ADAS. Μια νέα έκδοση του συστήματος Travel Assist υποστηρίζει αυτόματες αλλαγές λωρίδας και διαθέτει βελτιωμένο προγνωστικό έλεγχο για τα όρια ταχύτητας. Αυτό συνοδεύεται από ένα νέο σύστημα προειδοποίησης εξόδου και το Park Assist Pro, ενώ στον τομέα της άνεσης, υπάρχουν προαιρετικά καθίσματα ergoActive με ηλεκτρικές ρυθμίσεις 14 κατευθύνσεων και λειτουργία μασάζ, καθώς και ένα ηχοσύστημα Harman Kardon.

Οι επιλογές κινητήρων

Κατά την κυκλοφορία του, θα είναι διαθέσιμο με δύο εκδόσεις του ήπιου υβριδικού κινητήρα eTSI 1,5 λίτρων που αποδίδει 116 ίππους και 220 Nm ροπής στο βασικό μοντέλο ή 150 ίππους και 250 Nm ροπής στην πιο ισχυρή διαμόρφωση. Και στις δύο περιπτώσεις, η ισχύς μεταδίδεται στον μπροστινό άξονα μέσω ενός κιβωτίου ταχυτήτων DSG επτά ταχυτήτων, με το σύστημα 48V να παρέχει επιπλέον 19 ίππους σε προσωρινή βάση.

Υπάρχουν όμως και δύο υβριδικά συστήματα κίνησης που έχουν αναπτυχθεί από την αρχή και θα ενταχθούν στη γκάμα αργότερα. Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που ο Όμιλος VW θα προσφέρει πλήρως υβριδική τεχνολογία, καθώς η ηλεκτροκίνητη γκάμα περιοριζόταν προηγουμένως σε λύσεις mild- και plug-in υβριδικών συστημάτων. Η διάταξη περιλαμβάνει τον βενζινοκινητήρα TSI evo2 1,5 λίτρων, μια υβριδική μονάδα τοποθετημένη μπροστά και μια μπαταρία ιόντων λιθίου υψηλής τάσης κάτω από τα πίσω καθίσματα. Η συνδυασμένη ισχύς είναι 136 ίπποι ή 170 ίπποι, με τα δύο συστήματα να παράγουν 306 Nm ροπής.

Τέλος, ο πιο ισχυρός 2.0 λίτρων TSI θα ενταχθεί τελικά στη γκάμα σε βενζινοκίνητες και mild-hybrid εκδόσεις, προσθέτοντας παράλληλα την τετρακίνηση 4Motion.

Η κυκλοφορία του νέου VW T-Roc στην αγορά της Ευρώπης έχει προγραμματιστεί για το Νοέμβριο.