Οι περισσότερες αυτοκινητοβιομηχανίες παροτρύνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση να άρει την απαγόρευση των κινητήρων εσωτερικής καύσης που έχει προγραμματιστεί για το 2035. Οι εταιρίες αντιδρούν επικαλούμενες μια υπανάπτυκτη υποδομή φόρτισης και υψηλότερες τιμές ηλεκτρικών οχημάτων. Επιπλέον, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος η αυτοκινητοβιομηχανία να χάσει εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας εάν όλες οι εταιρείες αναγκαστούν να κατασκευάζουν μόνο ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Για ένα διάστημα, η Ε.Ε. φαινόταν απρόθυμη να υποχωρήσει. Μόλις την περασμένη άνοιξη, η καταληκτική ημερομηνία εξακολουθούσε να ισχύει. Ωστόσο, η αυξανόμενη πίεση για αλλαγή της νομοθεσίας τελικά λειτούργησε, καθώς οι κινητήρες εσωτερικής καύσης θα συνεχιστούν και μετά το 2035. Φαίνεται ότι μια επιστολή που έστειλε ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς στην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ήταν αρκετή για να αρθεί η απαγόρευση.

Σε συνέντευξή του στη γερμανική οικονομική εφημερίδα Handelsblatt, ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού δήλωσε ότι η επιστολή «έγινε δεκτή στις Βρυξέλλες». Ο Απόστολος Τζιτζικώστας (ευρωπαίος επίτροπος για την περίοδο 2024-29, στο χαρτοφυλάκιο του Επιτρόπου Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Ευρωπαϊκής Ένωσης) επιβεβαίωσε ότι οι κινητήρες εσωτερικής καύσης θα συνεχιστούν και μετά το 2035, αλλά μόνο σε αυτοκίνητα που λειτουργούν με ανανεώσιμα καύσιμα χαμηλών εκπομπών, όπως συνθετικά και βιοκαύσιμα.

Η συνθετική βενζίνη είναι επίσης μια πιθανότητα, και θεωρητικά μπορεί επίσης να μειώσει τις εκπομπές κατά 90% σε σχέση με την κανονική βενζίνη. Εδώ και αρκετά χρόνια, η Porsche πειραματίζεται με τα γνωστά και ως eFuels, παράγοντας συνθετικό καύσιμο σε ένα εργοστάσιο στη Χιλή από τα τέλη του 2022, χρησιμοποιώντας νερό και διοξείδιο του άνθρακα που έχουν υποστεί επεξεργασία με αιολική ενέργεια. Μένει να δούμε αν τα plug-in υβριδικά θα συνεχιστούν μετά το 2035 και αν θα επιτρέπονται και αυτοκίνητα με range extender λειτουργία. Εάν λειτουργούν με καύσιμα χαμηλών εκπομπών, η λογική υποδηλώνει ότι αυτά τα αυτοκίνητα είναι πιθανό να συνεχιστούν.

Να πούμε την αλήθεια, φαίνεται εξαιρετικά μη ρεαλιστικό η υποδομή που απαιτείται για την υποστήριξη συνθετικών και βιοκαυσίμων να είναι έτοιμη σε μόλις εννέα χρόνια. Ό,τι και να συμβεί, η απόφαση της Ε.Ε. επηρεάζει μόνο τις πωλήσεις καινούργιων αυτοκινήτων, επομένως θα εξακολουθείτε να μπορείτε να βάζετε κανονική βενζίνη ή ντίζελ στο όχημα που ήδη έχετε.

Κατά τους πρώτους δέκα μήνες του έτους, τα αμιγώς ηλεκτρικά Ι.Χ. αντιπροσώπευαν το 18,3% των συνολικών πωλήσεων, με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία πωλήσεων που δημοσίευσε η Ένωση Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA). Παρ ‘όλα αυτά, υπάρχει ακόμη πολύς δρόμος μέχρι να ξεπεράσουν τα υβριδικά, τα οποία αντιπροσωπεύουν το 34,7%. Τα plug-in υβριδικά έχουν μερίδιο 9,4% μέχρι τον Οκτώβριο, ξεπερνώντας σε πωλήσεις τα ντίζελ για πρώτη φορά.