Ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα στην ιστορία της αμερικανικής αυτοκίνησης ετοιμάζεται να επιστρέψει επίσημα στην ευρωπαϊκή αγορά. Η Dodge ανακοίνωσε το άνοιγμα των παραγγελιών για τη νέα γενιά του Charger, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο για το εμβληματικό muscle car που συμπληρώνει φέτος 60 χρόνια παρουσίας.

Για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες, το Charger θα διατίθεται στην Ευρώπη μέσω επίσημου δικτύου διανομής, δίνοντας στους φίλους των αμερικανικών επιδόσεων τη δυνατότητα να αποκτήσουν το μοντέλο χωρίς να χρειάζεται να καταφύγουν σε ιδιωτικές εισαγωγές.

Το ενδιαφέρον είναι ότι η Dodge δεν περιορίζεται σε μία μόνο έκδοση. Η νέα γενιά Charger θα προσφέρεται τόσο με κινητήρες εσωτερικής καύσης όσο και σε αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις Daytona, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αγοραστών και οδηγικών προτιμήσεων.

Στην περίπτωση των βενζινοκίνητων εκδόσεων, κάτω από το καπό βρίσκεται (τουλάχιστον στην αγορά της Αμερικής) ο νέος εξακύλινδρος σε σειρά κινητήρας 3.0 λίτρων Twin-Turbo Hurricane. Η βασική έκδοση αποδίδει 420 ίππους, ενώ η ισχυρότερη Scat Pack ανεβάζει την απόδοση στους 550 ίππους, διατηρώντας τον παραδοσιακό χαρακτήρα των muscle cars της Dodge.

Για όσους επιλέξουν την ηλεκτρική οδό, το Charger Daytona θα προσφέρεται σε εκδόσεις που φτάνουν έως και τους 670 ίππους με μπαταρία 100kWh.

Η νέα γενιά διατηρεί τα χαρακτηριστικά σχεδιαστικά στοιχεία που έκαναν το Charger διάσημο. Το μακρύ καπό, οι έντονοι ώμοι και η επιβλητική παρουσία παραμένουν, ενώ το μοντέλο θα είναι διαθέσιμο τόσο ως δίθυρο coupe όσο και ως τετράθυρο sedan.

Η επιστροφή του Charger στην Ευρώπη έρχεται σε μια περίοδο όπου τα περισσότερα παραδοσιακά muscle cars έχουν περιορίσει σημαντικά την παρουσία τους εκτός ΗΠΑ. Οι πρώτες λεπτομέρειες για τις τιμές και το χρονοδιάγραμμα διάθεσης ανά χώρα αναμένονται το επόμενο διάστημα, ωστόσο η απόφαση της επιστροφής, ανακοινώθηκε επίσημα από τον όμιλο Stellantis.