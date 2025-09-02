Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Τα μοντέλα της Smart και κυρίως το ForTwo, όχι απλά αγαπήθηκε, κυριολεκτικά λατρεύτηκε στην Ελλάδα. Οικονομικά μοντέλα που παρκάρουν παντού και δεν χάνουν την αξία τους. Ένα πακέτο που τα έκανε δημοφιλή στη χώρα μας και παρόλο που η εταιρία έχει εδώ και χρόνια διακόψει την παραγωγή, ακόμα και σήμερα στην αγορά των μεταχειρισμένων πωλούνται χρυσάφι.

Η παλιά και η νέα σελίδα της Smart

Το 2019, η Mercedes και η Geely ίδρυσαν μια κοινοπραξία 50:50 για να συνδιαχειριστούν την Smart. Η παραγωγή μεταφέρθηκε επίσης στην Κίνα, ενώ το εργοστάσιο στο Hambach στη Γαλλία πουλήθηκε στην Ineos, η οποία τώρα κατασκευάζει εκεί το off-roader και το pickup Grenadier. Τα σημερινά μοντέλα με το σήμα Smart είναι πολύ μεγαλύτερα και ταχύτερα, με κορυφαίο το #5, ένα μεσαίο SUV που έχει 646 ίππους αλλά και μήκος 4.705 χιλιοστά.

Τώρα, η Smart δείχνει έτοιμη να επιστρέψει στην παλιά πετυχημένη συνταγή της, αναβιώνοντας το αυτοκίνητο που οι περισσότεροι από εμάς συνδέουμε με τη μάρκα: το ForTwo. Μετονομασμένο ως #2, το ολοκαίνουργιο αυτοκίνητο πόλης θα σηματοδοτήσει την επιστροφή της εταιρείας στην κατηγορία Α όταν κυκλοφορήσει στα τέλη του 2026. Θα βασίζεται σε μια νέα πλατφόρμα που αναπτύχθηκε ειδικά για εξαιρετικά συμπαγή αυτοκίνητα και θα διαθέτει σχεδιασμό που έχει γράψει η Mercedes. Όπως και τα μεγαλύτερα αυτοκίνητα, το #2 θα κατασκευάζεται στην Κίνα.

Σκιώδη teasers υπονοούν ότι η Smart θα διατηρήσει μεγάλο μέρος της ιδιόρρυθμης σιλουέτας των προηγούμενων ForTwo, αν και το νέο αυτοκίνητο φαίνεται πιο γωνιώδες, εγκαταλείποντας τις στρογγυλεμένες επιφάνειες των προκατόχων του. Σε αντίθεση με ορισμένα άλλα μοντέλα της Smart, τα οποία εξακολουθούν να προσφέρουν κινητήρες εσωτερικής καύσης, το #2 θα είναι αμιγώς ηλεκτρικό. Με μια ειδικά σχεδιασμένη πλατφόρμα, οι μηχανικοί πιθανότατα θα δημιουργήσουν μια πιο ευρύχωρη καμπίνα χωρίς να διακυβεύεται το μικροσκοπικό αποτύπωμα του αυτοκινήτου.

Στην Ευρώπη, οι περισσότερες αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν εγκαταλείψει την κατηγορία Α. Το Volkswagen e-up! και τα αδέρφια του Skoda και SEAT έχουν παρέλθει προ πολλού. Ωστόσο, η VW σχεδιάζει να λανσάρει το ID.1 του χρόνου.

Είναι ευχάριστο να βλέπεις ένα νέο μικρό αυτοκίνητο στη σημερινή βιομηχανία που κυριαρχείται από τα SUV. Με την τεχνολογία μπαταριών να έχει εξελιχθεί σημαντικά από το παλιό ηλεκτρικό Smart, το νέο μοντέλο θα πρέπει εύκολα να ξεπεράσει την μέτρια αυτονομία WLTP του EQ ForTwo.