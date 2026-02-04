Η Audi ετοιμάζει το επόμενο βήμα στη μετάβαση προς την ηλεκτρική εποχή με ένα μικρό, entry-level ηλεκτρικό μοντέλο που αναβιώνει την “πνευματική” κληρονομιά του ιστορικού A2. Η πληροφορία αυτή επιβεβαιώνεται από σειρά πρόσφατων δημοσιεύσεων και διαρροών, σύμφωνα με τις οποίες το νέο μοντέλο θα αποτελέσει τη βασική πρόταση EV της Audi, αντικαθιστώντας ουσιαστικά τα A1 και Q2 με την ολοένα αυξανόμενη στροφή της εταιρείας προς την ηλεκτροκίνηση.

Ποιο είναι το νέο EV και γιατί έχει σημασία

Η Audi σχεδιάζει ένα μικρό ηλεκτρικό αυτοκίνητο που σύμφωνα με τις πιο ενημερωμένες πηγές θα τοποθετηθεί κάτω από το Q4 e-tron στην ιεραρχία της γκάμας και θα αποτελέσει την πιο προσιτή ηλεκτρική πρόταση της μάρκας μέχρι σήμερα. Αν και η επίσημη ονομασία δεν έχει ανακοινωθεί, πηγές αναφέρουν ότι ενδέχεται να φέρει είτε το όνομα A2 e-tron (ως άμεση αναβίωση του παλιού A2), είτε Q2 e-tron, ανάλογα με την τελική στρατηγική της Audi.

Το ιστορικό A2 έκανε ντεμπούτο στα τέλη της δεκαετίας του ’90 και έγινε γνωστό για τη μοναδική του, αεροδυναμική και ελαφριά κατασκευή του, αλλά και για την καινοτομία που έφερε στην εποχή του. Το νέο EV διατηρεί αυτό το «πνεύμα», προσαρμοσμένο στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς και της ηλεκτρικής εποχής.

Σχεδιαστικά, οι πρώτες εικόνες από δοκιμές εξέλιξης δείχνουν ένα συμπαγές, crossover αμάξωμα με χαρακτηριστικά που παραπέμπουν στο παλιό A2, όπως η σχεδίαση του πίσω τμήματος, η υψηλή γραμμή οροφής και οι καθαροί όγκοι. Η πλατφόρμα του νέου μοντέλου θα βασίζεται στην ενημερωμένη MEB+ αρχιτεκτονική του Ομίλου Volkswagen (μια εξέλιξη της MEB που χρησιμοποιείται ήδη σε άλλα EV του ομίλου), η οποία υπόσχεται βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση και άμεση φόρτιση.

Αν και η Audi δεν έχει δώσει ακόμη πλήρη τεχνικά δεδομένα, οι μέχρι τώρα διαρροές και πληροφορίες περιγράφουν το μοντέλο ως:

Μικρό έως μεσαίο σε διαστάσεις EV με μήκος περίπου 4,2 μέτρων, ιδανικό για αστική χρήση.

Σημαντική ηλεκτρική αυτονομία, πιθανώς άνω των 500 χιλιομέτρων σε μερικές εκδόσεις, χάρη σε μπαταρίες που ενδέχεται να φτάνουν τα 82 kWh.

Διαμόρφωση εμπρός κίνησης στη βασική έκδοση, με πιθανές ισχυρότερες εκδόσεις και τετρακίνηση σε ανώτερα εξοπλιστικά επίπεδα.

Η Audi στοχεύει να τοποθετήσει το νέο αυτό μικρό EV, συνδυάζοντας πρακτικότητα, καθημερινή χρηστικότητα και premium χαρακτήρα. Η τελική ονομασία πάντως παραμένει υπό συζήτηση. Από τη μία η ονομασία «A2 e-tron» φαίνεται να συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες ως αναβίωση ενός κλασικού μοντέλου, αλλά δεν αποκλείεται να κυκλοφορήσει και ως Q2 e-tron, ιδιαίτερα αν η Audi επιδιώξει να διατηρήσει την “Q” ταυτότητα για crossover/compact SUV. Η εμπορική του είσοδος στις ευρωπαϊκές αγορές προβλέπεται να ξεκινήσει στα τέλη του 2026 ή αρχές 2027.

Με την απόσυρση των A1 και Q2 από την παραγωγή το 2026, η Audi θέλει να αναπληρώσει αυτό το κενό με ένα πραγματικό EV entry-level μοντέλο που θα λειτουργεί ως πύλη για τους πελάτες στην ηλεκτρική εποχή, χωρίς να θυσιάζει την premium ταυτότητα του brand.

Αν όλα πάνε σύμφωνα με το σχέδιο, το νέο A2 e-tron – Q2 e-tron θα αποτελέσει ένα από τα πιο κρίσιμα μοντέλα στην εξέλιξη της Audi, ενισχύοντας την παρουσία της στην κατηγορία των μικρών premium ηλεκτρικών και σηματοδοτώντας τη μετάβαση σε μια πιο αμιγώς ηλεκτρική γκάμα.

*Η κεντρική φωτογραφία του άρθρου, απεικονίζει το ηλεκτρικό project της Audi με την ονομασία AI:ME, που παρουσιάστηκε πριν μερικά χρόνια, ως πρόλογος του μοντέλου – Ακόμα είναι άγνωστο πόσες ομοιότητες θα έχει με το νέο ηλεκτρικό A2