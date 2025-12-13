Η υπομάρκα RenaultSport της γαλλικής αυτοκινητοβιομηχανίας Renault, έχει κατασκευάσει μερικά από τα καλύτερα hot hatch όσο ήταν ενεργή. Μετά από δεκαετίες πετυχημένων αυτοκινήτων όπως το Clio 182 Trophy και το Mégane RS Trophy-R (που έσπασε το ρεκόρ στο Nürburgring ως το ταχύτερο προσθιοκίνητο μοντέλο παραγωγής), σταμάτησε ξαφνικά, αφήνοντας σίγουρα ένα κενό στην αγορά. Η Renault άλλαξε το όνομα της εταιρείας σε Alpine και η μάρκα ξεκίνησε έναν πολύ διαφορετικό δρόμο προς την A110.

Αλλά οι Γάλλοι εξακολουθούν να αγαπούν τα hot hatches τους και αυτό κάνει τη Renault να σκέφτεται μία μεγάλη επιστροφή. Να επαναφέρει τη μάρκα Renaultsport και, το πιο σημαντικό, να αρχίσει να κατασκευάζει ξανά τα αυτοκίνητά της.

Ο παγκόσμιος διευθυντής πωλήσεων της Renault, Bruno Vanel, μίλησε στο Auto Express λέγοντας: “Θα περιμένουμε μερικούς μήνες και μετά θα το σκεφτούμε ανάλογα με το feedback καθώς υπάρχουν πραγματικά άφθονες δυνατότητες με την ηλεκτρική και κυρίως την υβριδική ενέργεια. Τα καλά νέα είναι ότι έχουμε την εσωτερική τεχνογνωσία για να κατασκευάσουμε τέτοια αυτοκίνητα. Διαθέτουμε ισχυρά υβριδικά συστήματα μετάδοσης κίνησης. Λύσεις δηλαδή για να επιτύχουμε υψηλή ισχύ με χαμηλές εκπομπές CO2. Αυτό είναι πραγματικά σημαντικό τώρα που αντιμετωπίζουμε όλο και μεγαλύτερη πρόκληση για του CO2 ρύπους”.

Η Renault εργάζεται αυτή τη στιγμή πάνω σε μια νέα έκδοση του Clio, του μοντέλου που συχνά αποκτά πρώτο μία πιο καυτή εκδοχή ως hot hatch. Κατά την κυκλοφορία του, η πιο ισχυρή έκδοση του νέου Clio είναι μία υβριδική διάταξη 160 ίππων με τετρακύλινδρο κινητήρα 1,8 λίτρων.

Το τελευταίο μοντέλο Clio RS απέδιδε έως και 217 ίππους σε έκδοση RS Trophy. Θα μπορούσε η Renaultsport να δώσει στο νέο Clio τόση ισχύ; Ο κινητήρας του τρέχοντος αυτοκινήτου δεν κατασκευάζεται απευθείας από τη Renault. Αντίθετα, προέρχεται από μια εταιρεία που ονομάζεται Horse Powertrain, η οποία αποσχίστηκε από τη Renault πριν από λίγα χρόνια. Ο κινητήρας 1,8 λίτρων αποδίδει μόνο 107 ίππους, οπότε θα πρέπει να υπάρχει περιθώριο ανάπτυξης.