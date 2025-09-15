Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία πολυτελείας Hongqi δήλωσε ότι θα λανσάρει 15 ηλεκτρικά και υβριδικά μοντέλα στην Ευρώπη έως το 2028, σε 25 διαφορετικές αγορές. Μάλιστα η εταιρία βρέθηκε στην έκθεση αυτοκινήτου του Μονάχου, όπου και αποκάλυψε το νέο EHS5, ένα πολυτελές ηλεκτρικό SUV.

Η Hongqi, ή Red Flag όπως την αποκαλούν στην Κίνα (άμεση αναφορά στην κομμουνιστική επανάσταση που διαμόρφωσε τη σύγχρονη Κίνα), πουλάει ήδη αυτοκίνητα σε αρκετές ευρωπαϊκές αγορές, συμπεριλαμβανομένης της Νορβηγίας, της Ολλανδίας και της Πολωνίας.

Η Hongqi λοιπόν, το πολυτελές τμήμα της κινεζικής κρατικής αυτοκινητοβιομηχανίας FAW, σχεδιάζει να έχει περισσότερους από 200 αντιπροσώπους στην Ευρώπη έως το 2028.

Ο επικεφαλής σχεδιασμού της FAW, Giles Taylor, δήλωσε στην έκθεση αυτοκινήτου IAA Mobility στο Μόναχο, ότι το νέο EHS5 έχει αυτονομία 550 χιλιομέτρων, φορτίζει από 10% έως 80% σε 20 λεπτά και είναι «πιο δυναμικό και πιο νεανικό» από το EHS9, το μεγαλύτερο ηλεκτρικό όχημα που η Hongqi πουλάει αυτή τη στιγμή σε επιλεγμένες αγορές στην Ευρώπη. Το νέο EHS5 έχει θηριώδη μπαταρία 111 kWh και διατίθεται σε πισωκίνητη έκδοση με 339 άλογα, και τετρακίνητη με 610 άλογα.

Η εταιρεία εντάσσεται σε ένα αυξανόμενο πλήθος κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών, οι οποίες αντιμετωπίζουν έναν άγριο πόλεμο τιμών στην εγχώρια αγορά τους και επιδιώκουν παράλληλα κερδοφόρες πωλήσεις στην Ευρώπη.

Πάντως η επίσης κινεζική Leapmotor, δήλωσε νωρίτερα φέτος, ότι θα προμηθεύσει μια πλατφόρμα ηλεκτρικών οχημάτων στην Hongqi για να ενισχύσει τις πωλήσεις της στο εξωτερικό. Μάλιστα ο Διευθύνων Σύμβουλος Zhu Jiangming δήλωσε στο Reuters στην έκθεση αυτοκινήτου του Μονάχου, ότι η πλατφόρμα θα χρησιμοποιηθεί για ένα ηλεκτρικό όχημα της Hongqi που θα τεθεί σε παραγωγή το τέταρτο τρίμηνο του 2026 με στόχο την ευρωπαϊκή αγορά.