Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Τα συγκεκριμένα νέα έρχονται από την Ford Authority, η οποία αναφέρει ότι η Ford εργάζεται ενεργά πάνω σε μια υβριδική έκδοση της τρέχουσας γενιάς Mustang (S650). Με την κωδική ονομασία S650E, η Ford Authority αναφέρει ότι η αυτοκινητοβιομηχανία έχει κατασκευάσει πρωτότυπα του αυτοκινήτου, αν και δεν γνωρίζει τι είδους υβριδικό σύστημα κίνησης χρησιμοποιεί. Η έκθεση αναφέρει επίσης ότι είναι «ασαφές» πότε ή αν αυτό το αυτοκίνητο θα φτάσει στην παραγωγή, αν και θα ήταν ότι πρέπει για την αγορά της Ευρώπης που σε αντίθεση με αυτή των Η.Π.Α. “κυνηγάει” τους ρύπους.

Το 2023, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ford, Τζιμ Φάρλεϊ, δήλωσε ότι η εταιρεία δεν είχε σχέδια να κατασκευάσει μία πλήρως ηλεκτρική Mustang coupe, αλλά ήταν ανοιχτός στην πιθανότητα ενός «μερικώς ηλεκτρικού» μοντέλου. Πέρυσι, ο Φάρλεϊ δήλωσε επίσης ότι η Ford Racing (πρώην Ford Performance) δοκιμάζει υβριδικά συστήματα κίνησης, επομένως η εταιρεία βλέπει τις μεγάλες δυνατότητες απόδοσης στην προσθήκη μερικής ηλεκτροκίνησης.

Μάλιστα η πρώτη αναφορά της εταιρίας για υβριδική Mustang, είχε γίνει το μακρινό 2017,όταν ο Mark Fields, τότε Διευθύνων Σύμβουλος της Ford, ανακοίνωσε μια υβριδική Mustang. Η Ford, με μία τέτοια κίνηση και προσθήκη στην γκάμα της, θα μπορούσε να ανοίξει νέους δρόμους. Και θα μπορούσε να βοηθήσει στην Ευρώπη, όπου η συντριπτική πλειοψηφία των πελατών Mustang θέλει κινητήρες V8, αλλά τα πρότυπα εκπομπών Euro 7 αποτελούν τεράστια πρόκληση για όλα τα αυτοκίνητα εσωτερικής καύσης, ειδικά για τα αυτοκίνητα υψηλών επιδόσεων.

Γνωρίζουμε με βεβαιότητα ότι η τρέχουσα Mustang γενιάς S650 θα συνεχίσει να κυκλοφορεί και τη δεκαετία του 2030, επομένως η Ford πιθανότατα έχει ανοιχτές όλες τις επιλογές της, ώστε να παραμένει το μοντέλο συνεχώς επίκαιρο και ανταγωνιστικό. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι υπάρχει τεράστια ζήτηση για μια υβριδική Mustang στις ΗΠΑ τώρα, αλλά στο μέλλον, οι προτιμήσεις των πελατών και το πολιτικό κλίμα θα μπορούσαν να αλλάξουν. Το μόνο σίγουρο είναι πως στην Ευρώπη θα είναι μεγάλη επιτυχία. Να έχεις εξαιρετικές επιδόσεις, τον ήχο ενός V8 αλλά ταυτόχρονα μειωμένη κατανάλωση και ρύπους.