Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Ήταν το 2019 όταν η Toyota συνεργάστηκε με την BMW για την ανάπτυξη της τελευταίας γενιάς Supra. Από τότε όμως το τμήμα Gazoo Racing έχει κάνει άλματα, φέρνοντας αρχικά το GR Yaris και στη συνέχεια την GR Corolla. Πλέον η Toyota αποκάλυψε πως όταν κατασκευάσει ένα νέο sport σύνολο, θα το κάνει εντελώς μόνη της, χωρίς να υπάρξει συνεργασία με άλλη αυτοκινητοβιομηχανία.

Μπορεί η Toyota να το κάνει πράξη μόνη της; «Η απάντηση είναι ναι. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό μόνοι μας», δήλωσε ο Hanley. «Αυτό ακριβώς σημαίνει GR, αυτό ακριβώς είναι το GR. Αλλά παρόλα αυτά, μάθαμε πολλά μέσα από τις συνεργασίες μας με την BMW, ήταν μια καλή συνεργασία όπου μάθαμε πολλά για τα αυτοκίνητα υψηλών επιδόσεων.»

Όταν ρωτήθηκε ευθέως αν θα μπορούσε ποτέ να εμφανιστεί ένα πραγματικά ανεξάρτητο σπορ αυτοκίνητο της Gazoo Racing, ο Hanley ήταν κατηγορηματικός. «Μπορώ ποτέ να φανταστώ μια μέρα που θα φτιάξουμε το δικό μας ανεξάρτητο, αυτόνομο σπορ αυτοκίνητο υψηλών επιδόσεων Toyota Gazoo Racing; Ναι, ναι, και ναι. Περιμένετε και θα δείτε».

Θα είναι η νέα Supra; Η νέα Celica ή κάτι τελείως καινούργιο;

Ο Hanley δεν έδωσε καμία ένδειξη για το αν ένα νέο σπορ αυτοκίνητο θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως έκδοση επόμενης γενιάς της Supra ή ίσως ως ένα ολοκαίνουργιο μοντέλο. Ωστόσο, δήλωσε ότι «η Supra έχει μια απίστευτα ισχυρή δήλωση κληρονομιάς» και ότι «ποτέ δεν λες ποτέ».

Ήδη υπάρχουν πολλές αναφορές που δείχνουν ότι η Toyota έχει ήδη δώσει το πράσινο φως σε μια νέα γενιά Supra, η οποία ενδεχομένως θα κυκλοφορήσει το 2027. Επιπλέον αναφορές υποδηλώνουν ότι η Toyota ετοιμάζεται να αναβιώσει την Celica με κινητήρα στο κέντρο, τετρακίνηση και απόδοση περίπου 400 ίππων.

Ο πρόεδρος Toyoda έχει δώσει το πράσινο φως για όσο πιο πολλά sport σύνολα και ψηφίζει βενζίνη

Σε πρόσφατη συνέντευξη του, ο ισχυρός άντρας της Toyota, δήλωσε «Για εμένα, ένα σπορ αυτοκίνητο πρέπει να μυρίζει βενζίνη και να έχει θορυβώδη κινητήρα». Ενώ πάντα προσγειωμένος και ρεαλιστής, συνέχισε λέγοντας «Πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι μέσα στην Toyota που θα παθιάζονται με την ανάπτυξη ηλεκτρικών σπορ αυτοκινήτων».

Ο Toyoda είναι εδώ και καιρό υποστηρικτής των κινητήρων εσωτερικής καύσης, τόσο για καθημερινά επιβατικά οχήματα όσο και για οχήματα υψηλών επιδόσεων, ενώ παράλληλα η Toyota έχει δηλώσει επίσημα ότι εργάζεται πάνω σε μια νέα οικογένεια μικρών αλλά πανίσχυρων τετρακύλινδρων κινητήρων με χωρητικότητα 1,5 (ατμόσφαιρα) και 2,0 λίτρων (turbo).