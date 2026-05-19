Μπορεί σχεδόν κάθε δέκα μέρες να παρουσιάζουμε και ένα καινούργιο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο, όμως τα περισσότερα από αυτά είναι και μεγάλα αλλά και με “τσιμπημένη” τιμή. Οι περισσότεροι οδηγοί θέλουν ένα μικρό, πρακτικό και οικονομικό EV (τουλάχιστον για την πόλη), όμως στην πράξη πολλά μοντέλα έχουν ξεφύγει σε τιμές και διαστάσεις.

Αυτό ακριβώς φαίνεται πως θέλει να αλλάξει η Stellantis με το νέο της φιλόδοξο project που ονομάζεται απλά “E-Car”.

Ο πολυεθνικός όμιλος που βρίσκεται πίσω από μάρκες όπως Fiat, Opel, Peugeot και Citroen ανακοίνωσε πως ετοιμάζει μία νέα γενιά μικρών και προσιτών ηλεκτρικών αυτοκινήτων, τα οποία θα κατασκευάζονται στην Ευρώπη και θα στοχεύουν κυρίως στις αστικές μετακινήσεις. Η παραγωγή τους αναμένεται να ξεκινήσει το 2028 στο εργοστάσιο Pomigliano d’Arco της Ιταλίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το νέο E-Car θα κοστίζει περίπου 15.000 ευρώ, τιμή που για τα σημερινά δεδομένα της ηλεκτροκίνησης θεωρείται εξαιρετικά ανταγωνιστική.

Η Stellantis μάλιστα περιγράφει το project ως κάτι πολύ περισσότερο από ένα απλό μικρό EV. Το “E” προέρχεται από τις λέξεις European, Emotion, Electric και Environmental friendliness, με την εταιρεία να θέλει να δημιουργήσει ένα αυτοκίνητο που θα είναι ευρωπαϊκό, προσιτό, οικολογικό αλλά και με χαρακτήρα.

Ο CEO της Stellantis, Antonio Filosa, δήλωσε: «Το E-Car είναι μια ιδέα που ταιριάζει απόλυτα με την επιτυχία που έχουν διαχρονικά τα μικρά αυτοκίνητα στο ευρωπαϊκό DNA της Stellantis. Οι πελάτες μας ζητούν την επιστροφή μικρών και κομψών αυτοκινήτων, που θα κατασκευάζονται με υπερηφάνεια στην Ευρώπη, θα είναι προσιτά οικονομικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Η Stellantis ανταποκρίνεται σε αυτό το κάλεσμα με συναρπαστικά νέα μοντέλα για πολλές μάρκες του ομίλου. Η παραγωγή αναμένεται να ξεκινήσει το 2028 στο εργοστάσιό μας στο Pomigliano της Ιταλίας».

Το ενδιαφέρον είναι πως η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φαίνεται να στηρίζει τη συγκεκριμένη ιδέα, καθώς τα μικρά και οικονομικά EV θεωρούνται πλέον απαραίτητα ώστε να μπορέσει η ηλεκτροκίνηση να περάσει πραγματικά στον μέσο οδηγό και όχι μόνο σε όσους μπορούν να διαθέσουν 40 ή 50 χιλιάδες ευρώ για αγορά αυτοκινήτου.

Η αλήθεια είναι πως τα τελευταία χρόνια οι εταιρείες εγκατέλειψαν σταδιακά τα compact και entry-level μοντέλα, κυρίως λόγω κόστους εξέλιξης και αυστηρότερων κανονισμών ασφαλείας και ρύπων. Το αποτέλεσμα ήταν οι τιμές να εκτοξευτούν και οι μικρές κατηγορίες να σχεδόν εξαφανιστούν. Η νέα μικρή πλατφόρμα του ομίλου Stellantis αναμένεται να χρησιμοποιηθεί από διαφορετικές μάρκες του ομίλου, κάτι που σημαίνει πως πιθανότατα θα δούμε “αδελφά” μοντέλα από Fiat, Citroen, Opel και ίσως Peugeot, με διαφορετικό σχεδιασμό αλλά κοινή τεχνολογία.

Το αν τελικά το E-Car θα καταφέρει να γίνει το «λαϊκό ηλεκτρικό» που χρειάζεται η Ευρώπη μένει να φανεί. Το σίγουρο πάντως είναι πως η αγορά έχει ανάγκη από μικρά, οικονομικά και απλά EV και όχι μόνο από τεράστια SUV με τιμές που θυμίζουν premium κατηγορίες.