Η εικόνα ενός ρομπότ με ανθρώπινο σχήμα να κινείται ανάμεσα σε εργαζομένους σε γραμμή παραγωγής αυτοκινήτων δεν ανήκει πλέον στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας. Η BMW ανακοίνωσε ότι ξεκινά για πρώτη φορά στη Γερμανία πιλοτική χρήση humanoid ρομπότ στην παραγωγή, με σημείο εκκίνησης το εργοστάσιο της Λειψίας.

Η κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική “Physical AI”, δηλαδή στον συνδυασμό τεχνητής νοημοσύνης και φυσικών ρομποτικών συστημάτων που μπορούν να λειτουργούν σε πραγματικές βιομηχανικές συνθήκες. Στόχος της εταιρείας είναι τα ρομπότ να αναλάβουν συγκεκριμένες επαναλαμβανόμενες και εργονομικά απαιτητικές εργασίες, υποστηρίζοντας (όπως τονίζεται) και όχι αντικαθιστώντας το ανθρώπινο δυναμικό.

Στο εργοστάσιο της Λειψίας, όπου κατασκευάζονται και ηλεκτρικά μοντέλα, τα ανθρωποειδή ρομπότ θα δοκιμαστούν σε διαδικασίες συναρμολόγησης και διαχείρισης εξαρτημάτων, μεταξύ άλλων και σε τμήματα που σχετίζονται με συστήματα υψηλής τάσης. Η φάση αυτή είναι πιλοτική, με στόχο την αξιολόγηση της απόδοσης, της ασφάλειας και της συνεργασίας ανθρώπου–μηχανής στο πραγματικό περιβάλλον παραγωγής.

Πάντως, κατά τη δοκιμαστική περίοδο, τα συγκεκριμένα ρομπότ εργάζονταν σε δεκάωρες βάρδιες πέντε ημέρες την εβδομάδα για δέκα μήνες συνεχόμενα, χωρίς να παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα.

Οι προβληματισμοί

Παρότι η BMW μιλά για ενίσχυση της παραγωγικότητας και βελτίωση των συνθηκών εργασίας, η είδηση δεν μπορεί να αποκοπεί από το ευρύτερο ερώτημα:

Πόσο “συμπληρωματικός” θα παραμείνει ο ρόλος των ρομπότ στο μέλλον;

Σε μια περίοδο όπου η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία πιέζεται από το αυξημένο κόστος ενέργειας, τον διεθνή ανταγωνισμό και τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, η εκτεταμένη αυτοματοποίηση μπορεί να οδηγήσει σε αναδιάρθρωση θέσεων εργασίας στη γραμμή παραγωγής. Από τη μία θα υπάρχει ζήτηση για θέσεις ανθρώπων με γνώσεις προγραμματισμού και χειρισμού, από την άλλη μπορεί να μειωθούν τα εργατικά χέρια στην παραγωγή.

Το στοίχημα δεν είναι μόνο τεχνολογικό, είναι και κοινωνικό

Η απόφαση της BMW να δοκιμάσει ρομπότ στην παραγωγή δεν είναι απλώς ένα ακόμη βήμα αυτοματοποίησης. Είναι μέρος μιας βαθύτερης μεταμόρφωσης της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, όπου η τεχνητή νοημοσύνη, η ρομποτική και η ψηφιοποίηση επαναπροσδιορίζουν τη σχέση ανθρώπου και εργοστασίου.

Το ερώτημα που τέθηκε στον τίτλο, «έρχεται το τέλος του εργάτη στη γραμμή παραγωγής;» δεν έχει απλή απάντηση. Είναι πιθανό ο ρόλος του εργαζόμενου να μετασχηματιστεί από καθαρά χειρωνακτικός σε πιο εποπτικός και ψηφιακός. Αυτό όμως προϋποθέτει επένδυση στην εκπαίδευση, αναβάθμιση δεξιοτήτων και ένα σαφές πλαίσιο που θα διασφαλίζει ότι η αυτοματοποίηση δεν θα μεταφραστεί απλώς σε μείωση θέσεων, αλλά σε ποιοτικότερη εργασία.

Ίσως, λοιπόν, το τέλος του εργάτη στη γραμμή παραγωγής να μην είναι το βασικό ερώτημα. Το πραγματικό ερώτημα είναι αν το μέλλον της βιομηχανίας μπορεί να σχεδιαστεί έτσι ώστε άνθρωποι και ρομπότ να εξελίσσονται μαζί και όχι ο ένας εις βάρος του άλλου.

Εσείς τι λέτε; Τα ρομπότ θα μειώσουν τις θέσεις εργασίας ή όχι;