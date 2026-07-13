Όσοι σκέφτονται να αλλάξουν ελαστικά το επόμενο διάστημα ίσως χρειαστεί να βάλουν πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη, τουλάχιστον αν επιλέξουν προϊόντα κινεζικής προέλευσης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την επιβολή οριστικών δασμών (anti-dumping) στις εισαγωγές ελαστικών επιβατικών αυτοκινήτων και ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων από την Κίνα. Οι νέοι δασμοί κυμαίνονται από 4,3% έως και 45,3%, ανάλογα με τον κατασκευαστή, μετά από έρευνα που κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ορισμένα κινεζικά ελαστικά πωλούνταν στην ευρωπαϊκή αγορά σε αθέμιτα χαμηλές τιμές, προκαλώντας ζημία στους Ευρωπαίους κατασκευαστές.

Η απόφαση αφορά νέα ελαστικά για επιβατικά αυτοκίνητα και ελαφρά φορτηγά, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επισημαίνει ότι ο κλάδος της ευρωπαϊκής παραγωγής απασχολεί περισσότερους από 80.000 εργαζομένους σε 14 κράτη-μέλη και χρειάζεται προστασία απέναντι σε πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού.

Θα αυξηθούν οι τιμές;

Παρότι είναι ακόμη νωρίς για να αποτυπωθεί η επίδραση στην αγορά, αναλυτές εκτιμούν ότι οι πρόσθετοι δασμοί είναι πιθανό να αυξήσουν το κόστος εισαγωγής πολλών οικονομικών κινεζικών ελαστικών. Εφόσον το επιπλέον κόστος μετακυλιστεί στους καταναλωτές, δεν αποκλείεται να δούμε υψηλότερες τιμές στα καταστήματα μέσα στους επόμενους μήνες. Από την άλλη πλευρά, η εξέλιξη δεν σημαίνει ότι όλα τα κινεζικά ελαστικά θα ακριβύνουν στον ίδιο βαθμό. Οι δασμοί διαφέρουν ανάλογα με τον κατασκευαστή, ενώ αρκετοί εισαγωγείς ενδέχεται να απορροφήσουν μέρος του επιπλέον κόστους ώστε να παραμείνουν ανταγωνιστικοί.

Οι νέοι δασμοί έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ, ωστόσο η επίδρασή τους στις τιμές λιανικής αναμένεται να φανεί σταδιακά, καθώς τα υπάρχοντα αποθέματα των εισαγωγέων και των καταστημάτων θα εξαντλούνται και θα αντικαθίστανται από νέες εισαγωγές με το επιπλέον κόστος.

Γιατί πήρε αυτή την απόφαση η Ε.Ε.;

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει ότι η έρευνά της έδειξε πως ορισμένα ελαστικά από την Κίνα εισάγονταν σε τιμές κάτω από την πραγματική τους αξία, δημιουργώντας συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού για τους Ευρωπαίους κατασκευαστές. Για τον λόγο αυτό αποφάσισε την επιβολή οριστικών δασμών αντιντάμπινγκ, οι οποίοι έχουν στόχο να αποκαταστήσουν ισορροπία στην αγορά και όχι να απαγορεύσουν τις εισαγωγές.

Το αν οι οδηγοί θα δουν τελικά σημαντικές αυξήσεις στις τιμές θα φανεί τους επόμενους μήνες. Το μόνο βέβαιο είναι ότι μια από τις πιο δημοφιλείς επιλογές της οικονομικής κατηγορίας μπαίνει πλέον σε μια νέα πραγματικότητα για την ευρωπαϊκή αγορά.