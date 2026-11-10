Όταν ακούμε το όνομα RAM, το μυαλό μας πηγαίνει αυτομάτως στα μεγάλα, επιβλητικά αμερικανικά pick-up, με τους θηριώδεις κινητήρες και τις τεράστιες καρότσες. Η αμερικανική φίρμα, όμως, ετοιμάζει ένα διαφορετικό βήμα στην ευρωπαϊκή αγορά, φέρνοντας το Rampage, ένα μοντέλο που επιχειρεί να συνδυάσει τον σκληροτράχηλο χαρακτήρα ενός pick-up με την άνεση και την τεχνολογία ενός σύγχρονου SUV.

Η RAM ανακοίνωσε ότι άνοιξαν οι παραγγελίες για το Rampage στην Ευρώπη, με το μοντέλο να διατίθεται σε δύο εκδόσεις, Rebel και R/T. Η πρώτη απευθύνεται σε όσους αναζητούν μεγαλύτερες δυνατότητες εκτός δρόμου και αυξημένη πρακτικότητα, ενώ η δεύτερη έχει σαφώς πιο σπορ προσανατολισμό.

Το ενδιαφέρον είναι ότι, παρά την επιβλητική του εμφάνιση, το Rampage έχει διαστάσεις που το καθιστούν πιο εύχρηστο στους ευρωπαϊκούς δρόμους. Το μήκος του φθάνει τα 5,028 μέτρα, το πλάτος τα 1,886 μέτρα, ενώ η καρότσα έχει χωρητικότητα 980 λίτρων και μήκος 1,45 μέτρα, με δυνατότητα μεταφοράς ακόμη και μιας ευρωπαλέτας.

Δύο εκδόσεις, δύο διαφορετικοί χαρακτήρες

Η έκδοση Rebel είναι η πιο προσανατολισμένη στην πρακτικότητα και στις εκτός δρόμου διαδρομές. Κάτω από το καπό της βρίσκεται ένας τετρακύλινδρος turbodiesel κινητήρας 2.2 λίτρων, ο οποίος αποδίδει 200 ίππους και 450 Nm ροπής. Διαθέτει ζάντες 17 ιντσών με ελαστικά All-Terrain, ενώ το ωφέλιμο φορτίο της φθάνει τα 1.015 κιλά.

Από την άλλη πλευρά, η R/T απευθύνεται σε όσους θέλουν περισσότερες επιδόσεις. Εφοδιάζεται με έναν δίλιτρο turbo βενζινοκινητήρα απόδοσης 272 ίππων και 400 Nm ροπής. Η συγκεκριμένη έκδοση διαθέτει ζάντες 19 ιντσών, χαμηλότερη κατά 10 χιλιοστά ανάρτηση και ειδικά ρυθμισμένη σπορ εξάτμιση. Οι επιδόσεις της είναι εντυπωσιακές για την κατηγορία, καθώς επιταχύνει από στάση στα 100 χλμ./ώρα σε μόλις 6,9 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα φθάνει τα 220 χλμ./ώρα. Και οι δύο εκδόσεις συνδυάζονται με αυτόματο κιβώτιο εννέα σχέσεων και σύστημα τετρακίνησης 4×4. Υπάρχουν επίσης λειτουργία 4WD Low για απαιτητικές εκτός δρόμου συνθήκες και σύστημα ελέγχου κατάβασης Hill Descent Control.

Πολυτέλεια στο εσωτερικό και τεχνολογία

Στο εσωτερικό υπάρχουν ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα καθίσματα με δυνατότητα ρύθμισης 12 κατευθύνσεων για τους εμπρός επιβάτες, ψηφιακός πίνακας οργάνων 10,3 ιντσών και κεντρική οθόνη πολυμέσων 12,3 ιντσών. Την ηχητική εμπειρία αναλαμβάνει ένα ηχοσύστημα της Harman Kardon. Στον τομέα της ασφάλειας, το μοντέλο διαθέτει συστήματα υποβοήθησης οδήγησης Επιπέδου 2, μεταξύ των οποίων προσαρμοζόμενο cruise control, σύστημα διατήρησης λωρίδας και αυτόνομη πέδηση έκτακτης ανάγκης.

Πότε έρχεται και πόσο κοστίζει;

Η ευρωπαϊκή διάθεση του RAM Rampage ξεκινά με ενδεικτική τιμή από 44.000 ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται οι φόροι. Οι πρώτες παραδόσεις αναμένονται τον Φεβρουάριο του 2027. Προς το παρόν δεν έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένη τιμή ή ημερομηνία έναρξης διάθεσης για την Ελλάδα.