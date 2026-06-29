Μπορεί τα αυτόματα κιβώτια να κυριαρχούν πλέον στην αγορά αυτοκινήτου, ωστόσο μια νέα επιστημονική έρευνα από την Ιαπωνία έρχεται να δώσει έναν ακόμη λόγο στους φίλους των χειροκίνητων μοντέλων να επιμείνουν στην επιλογή τους.

Σύμφωνα με μελέτη του καθηγητή Ryuta Kawashima από το Πανεπιστήμιο Tohoku, η οδήγηση ενός αυτοκινήτου με χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων ενεργοποιεί σημαντικά περισσότερο τον προμετωπιαίο φλοιό του εγκεφάλου, δηλαδή την περιοχή που σχετίζεται με τη μνήμη, την προσοχή και τη λήψη αποφάσεων.

Ο Kawashima δεν είναι άγνωστος στον χώρο της νευροεπιστήμης, καθώς θεωρείται ένας από τους κορυφαίους ειδικούς παγκοσμίως στη μελέτη της γνωστικής λειτουργίας, ενώ ήταν και ο άνθρωπος πίσω από τη δημοφιλή σειρά παιχνιδιών «Brain Age» της Nintendo.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, η διαδικασία της οδήγησης ενός χειροκίνητου αυτοκινήτου απαιτεί από τον οδηγό να εκτελεί ταυτόχρονα πολλαπλές ενέργειες: να παρακολουθεί την κυκλοφορία, να πατά τον συμπλέκτη, να επιλέγει τη σωστή σχέση στο κιβώτιο και να διαχειρίζεται το γκάζι. Όλος αυτός ο συντονισμός διατηρεί τον εγκέφαλο σε διαρκή εγρήγορση, λειτουργώντας ουσιαστικά ως μία μορφή καθημερινής «νοητικής άσκησης».

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η συνεχής ενεργοποίηση αυτών των νευρωνικών διεργασιών μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση των γνωστικών λειτουργιών, ιδιαίτερα καθώς ο άνθρωπος μεγαλώνει. Αντίθετα, η οδήγηση με αυτόματο κιβώτιο ή τα ολοένα και πιο εξελιγμένα συστήματα υποβοηθούμενης οδήγησης μειώνουν σημαντικά την εμπλοκή του οδηγού στη διαδικασία.

Παρά τα πιθανά οφέλη, τα χειροκίνητα κιβώτια αποτελούν πλέον είδος προς εξαφάνιση. Στην Ιαπωνία, για παράδειγμα, μόλις το 1% έως 2% των νέων αυτοκινήτων που πωλούνται διαθέτουν χειροκίνητο κιβώτιο, με τα αυτόματα και τα υβριδικά μοντέλα να κυριαρχούν σχεδόν ολοκληρωτικά στην αγορά.

Ίσως, λοιπόν, οι λάτρεις του «τρίτου πεντάλ» να μην υπερασπίζονται μόνο την οδηγική απόλαυση, αλλά και… την υγεία του εγκεφάλου τους.