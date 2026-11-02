Οι μεγάλες οθόνες αφής έχουν γίνει πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της εικόνας των σύγχρονων αυτοκινήτων. Οι φυσικοί διακόπτες περιορίζονται, τα μενού πολλαπλασιάζονται και λειτουργίες που μέχρι πριν από λίγα χρόνια πραγματοποιούνταν με ένα απλό πάτημα κουμπιού απαιτούν πλέον αρκετές κινήσεις στην κεντρική οθόνη.

Πόσο ασφαλής είναι, όμως, αυτή η μετάβαση στην ψηφιακή εποχή όταν το αυτοκίνητο βρίσκεται εν κινήσει;

Μια νέα εκτεταμένη έρευνα της Allianz επιχειρεί να δώσει απαντήσεις, αναδεικνύοντας την απόσπαση της προσοχής ως έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες κινδύνου στους δρόμους. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Allianz Center for Technology (AZT), η διάσπαση της προσοχής συνδέεται με περίπου ένα στα τρία τροχαία ατυχήματα, είτε ως άμεση αιτία είτε ως παράγοντας που συμβάλλει στην πρόκλησή τους.

Η έρευνα παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του Allianz Motor Day 2026 και βασίστηκε σε ένα ιδιαίτερα εκτεταμένο πρόγραμμα μελέτης. Περιλάμβανε ανάλυση περισσότερων από 34.000 τροχαίων περιστατικών, δοκιμές με πραγματικά αυτοκίνητα και συστήματα παρακολούθησης του βλέμματος των οδηγών, προσομοιώσεις επικίνδυνων καταστάσεων, αλλά και αξιολόγηση περισσότερων από 80 προηγούμενων επιστημονικών μελετών.

Έως και τριπλάσιος κίνδυνος σύγκρουσης

Σε ένα σενάριο όπου το προπορευόμενο αυτοκίνητο φρενάρει απότομα στον αυτοκινητόδρομο, το ποσοστό των προσομοιωμένων διαδρομών που κατέληξαν σε σύγκρουση αυξήθηκε από 18,2% για τους οδηγούς που είχαν την προσοχή τους στον δρόμο σε 54,3% για εκείνους που ήταν αφηρημένοι.

Αντίστοιχα, όταν ένα παιδί εμφανίστηκε ξαφνικά στο οδόστρωμα, η πιθανότητα σύγκρουσης αυξήθηκε από 3,9% σε 11,2% . Μάλιστα, στο 39% των συγκεκριμένων περιπτώσεων όπου οι αφηρημένοι οδηγοί κατέληξαν σε σύγκρουση, δεν υπήρξε καμία αντίδραση από την πλευρά τους.

. Μάλιστα, στο 39% των συγκεκριμένων περιπτώσεων όπου οι αφηρημένοι οδηγοί κατέληξαν σε σύγκρουση, δεν υπήρξε καμία αντίδραση από την πλευρά τους. Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η σύγκριση με την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Στα τέσσερα διαφορετικά σενάρια που εξετάστηκαν, οι οδηγοί με αποσπασμένη προσοχή παρουσίασαν χειρότερες επιδόσεις από εκείνους στους οποίους είχε προσομοιωθεί συγκέντρωση αλκοόλ 0,8‰ στο αίμα.

Πρόκειται για αποτελέσματα προσομοιώσεων και όχι για πραγματικές μετρήσεις ατυχημάτων, ωστόσο αποτυπώνουν με χαρακτηριστικό τρόπο πόσο σοβαρές μπορεί να είναι οι συνέπειες ακόμη και μιας σύντομης απώλειας συγκέντρωσης.

Τρία δευτερόλεπτα που μπορεί να κάνουν τη διαφορά

Η Allianz εξέτασε επίσης πόσο σημαντικό ρόλο παίζει ο σχεδιασμός του ψηφιακού περιβάλλοντος κάθε αυτοκινήτου. Στις δοκιμές με πραγματικά οχήματα, οι οδηγοί κλήθηκαν να εκτελέσουν καθημερινές λειτουργίες, όπως η εισαγωγή μιας διεύθυνσης στο σύστημα πλοήγησης ή η επιλογή ενός τραγουδιού.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ίδια ακριβώς εργασία μπορεί να απαιτεί έως και 25% λιγότερο χρόνο οπτικής προσοχής σε ένα αυτοκίνητο σε σχέση με κάποιο άλλο. Η διαφορά έφτασε περίπου τα τρία δευτερόλεπτα, ανάλογα με τη σχεδίαση του συστήματος πολυμέσων και τον τρόπο πρόσβασης στις λειτουργίες.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η διάρκεια κάθε ματιάς μακριά από το οδόστρωμα. Σύμφωνα με την ανασκόπηση περισσότερων από 80 επιστημονικών μελετών που περιλαμβάνει η έρευνα, τα βλέμματα διάρκειας άνω των δύο δευτερολέπτων συνδέονται με σημαντικά αυξημένο κίνδυνο σύγκρουσης.

Οι οδηγοί ζητούν πίσω τους φυσικούς διακόπτες

Τα ευρήματα της Allianz φαίνεται πως συμβαδίζουν και με την άποψη των ίδιων των οδηγών. Σε διεθνή έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε εννέα χώρες, το 79% των συμμετεχόντων θεωρεί ότι η τεχνολογία μέσα στα αυτοκίνητα έχει επιδεινώσει την απόσπαση της προσοχής τα τελευταία χρόνια. Ακόμη πιο χαρακτηριστικό είναι ότι το 65% προτιμά οι βασικές λειτουργίες που σχετίζονται με την ασφάλεια να ελέγχονται μέσω φυσικών χειριστηρίων και όχι αποκλειστικά από την οθόνη αφής.

Η Allianz ζητά από τις αυτοκινητοβιομηχανίες να επανεξετάσουν τη σχεδίαση των ψηφιακών cockpit, διατηρώντας εύκολα προσβάσιμα χειριστήρια για λειτουργίες όπως οι υαλοκαθαριστήρες, τα φλας, τα φώτα, τα αλάρμ και η αποθάμβωση των τζαμιών.