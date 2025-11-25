Έχετε διαβάσει και εσείς πως τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα εκπέμπουν επικίνδυνη ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και πως η καθημερινή έκθεση σε αυτή, μπορεί να προκαλέσει προβλήματα υγείας;

Η αλήθεια είναι πως σε οτιδήποτε υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα, υπάρχει και ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Έτσι, στα σύγχρονα αυτοκίνητα υπάρχουν πολλές πηγές τέτοιων μαγνητικών πεδίων, συμπεριλαμβανομένων για παράδειγμα, των συστημάτων κλιματισμού, των ηλεκτρικών παραθύρων και των θερμαινόμενων καθισμάτων. Στην περίπτωση δε των αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων, αυτές οι πηγές περιλαμβάνουν επίσης τη μεγάλη και ισχυρή μπαταρία, την καλωδίωση υψηλής τάσης και τον μετατροπέα για το ρεύμα κίνησης, καθώς και την ίδια την ηλεκτρική κίνηση. Η μελέτη έλαβε υπόψη όλα τα μαγνητικά πεδία που εμφανίζονται στα αυτοκίνητα και – όπου ήταν δυνατόν – τα απέδωσε στην αντίστοιχη αιτία.

Η έρευνα



Η συγκεκριμένη μελέτη από την BfS, αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη και λεπτομερή έρευνα σχετικά με την εμφάνιση μαγνητικών πεδίων σε ηλεκτρικά οχήματα μέχρι στιγμής. Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν βασίζονται σε συστηματικές μετρήσεις της έντασης του πεδίου σε τρέχοντα μοντέλα οχημάτων που έχουν εγκριθεί για οδική κυκλοφορία στη Γερμανία και οι μετρήσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν σε τρεις διαφορετικές καταστάσεις: σε δυναμόμετρα, σε κλειστή πίστα δοκιμών και σε πραγματική οδική κυκλοφορία. Αναλύθηκαν συνολικά 11 πλήρως ηλεκτρικά αυτοκίνητα, δύο υβριδικά οχήματα, ένα όχημα με κινητήρα εσωτερικής καύσης, αλλά και ηλεκτρικά δίκυκλα.

Τα αποτελέσματα

Ανεξάρτητα από τον τύπο του συστήματος κίνησης, όλα τα οχήματα που εξετάστηκαν είχαν εντάσεις πεδίου κάτω από τις μέγιστες τιμές που συνιστώνται για την προστασία της υγείας. Αυτές οι μέγιστες τιμές περιορίζουν τα ηλεκτρικά ρεύματα και τα πεδία που μπορούν να προκληθούν από μαγνητικά πεδία στο ανθρώπινο σώμα σε ένα ακίνδυνο επίπεδο.

«Σε ορισμένες περιπτώσεις ανιχνεύθηκαν συγκριτικά ισχυρά μαγνητικά πεδία – αν και σε τοπικές περιοχές και για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, τα πεδία συμμορφώθηκαν με τις συνιστώμενες μέγιστες τιμές που προκαλούνται στο σώμα στα σενάρια δοκιμών. Σύμφωνα με τις τρέχουσες επιστημονικές γνώσεις, δεν αναμένονται επομένως επιπτώσεις σχετικές με την υγεία», λέει ο Πρόεδρος της BfS, Inge Paulini.

Η αξιολόγηση των μετρήσεων και των προσομοιώσεων αποκάλυψε ότι οι συνιστώμενες μέγιστες τιμές για τα πεδία που δημιουργούνται στο σώμα τηρήθηκαν σε όλα τα καταγεγραμμένα σενάρια. Σε πιο λεπτομερές επίπεδο ωστόσο, η εικόνα είναι πιο περίπλοκη: οι μετρούμενες τιμές μαγνητικού πεδίου διέφεραν σημαντικά μεταξύ των αναλυθέντων οχημάτων, καθώς και χωρικά εντός των επιμέρους οχημάτων και ανάλογα με την κατάσταση λειτουργίας. Τα ισχυρότερα μαγνητικά πεδία εμφανίστηκαν κυρίως στην περιοχή των ποδιών στα μπροστινά καθίσματα, ενώ τα μαγνητικά πεδία στην περιοχή του κεφαλιού και του κορμού ήταν γενικά χαμηλά.

Δεν υπήρχε σαφής συσχέτιση μεταξύ της ισχύος του κινητήρα και των μαγνητικών πεδίων στο εσωτερικό των ηλεκτρικών οχημάτων. Το στυλ οδήγησης είχε μεγαλύτερη επιρροή από την απόδοση του κινητήρα. Σημαντικά ισχυρότερα μαγνητικά πεδία καταγράφηκαν κατά την ισχυρή επιτάχυνση και το φρενάρισμα, σε αντίθεση με ένα μέτριο στυλ οδήγησης.

Βραχυπρόθεσμες μέγιστες τιμές που διαρκούσαν λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο εμφανίστηκαν σε καταστάσεις όπως όταν πατήθηκε το πεντάλ φρένου, όταν τα εξαρτήματα του κινητήρα ενεργοποιήθηκαν αυτόματα και – ανεξάρτητα από τον τύπο του συστήματος κίνησης – όταν τα οχήματα ενεργοποιήθηκαν. Η υψηλότερη μεμονωμένη τοπική τιμή ανιχνεύθηκε κατά την ενεργοποίηση ενός υβριδικού οχήματος.

Συμπέρασμα

Ναι, υπάρχει ακτινοβολία στα ηλεκτρικά οχήματα, η οποία ακόμα και στο υψηλότερο σημείο μέτρησης τους, δεν ξεπερνά τα επιτρεπτά όρια. Έτσι, δεν υπάρχει καμία επίπτωση στην υγεία οδηγού και επιβατών. (Μπορείτε να δείτε την γερμανική έρευνα ΕΔΩ)