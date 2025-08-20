Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Μία νέα έρευνα έρχεται να δείξει μία περιβαλλοντική πτυχή των ηλεκτρικών οχημάτων, που σίγουρα δεν είχαμε σκεφτεί. Σίγουρα ο αέρας στα βενζινάδικα δεν είναι και ο πιο καθαρός με το συνεχές σταμάτα-ξεκίνα των οχημάτων αλλά και τα μικροσωματίδια από τα καύσιμα.

Μία νέα έρευνα όμως, έρχεται να αποδείξει πως τελικά ο αέρας γύρω από μεγάλους σταθμούς ταχυφορτιστών, είναι χειρότερος (χωρίς να φταίνε όμως τα ηλεκτρικά οχήματα).

Αυτό που προκαλεί τη ρύπανση δεν είναι ο ίδιος ο σταθμός φόρτισης, αλλά η τοξική σκόνη που εκτοξεύεται από τον ανεμιστήρα ψύξης των ταχυφορτιστών. Αυτή η σκόνη προέρχεται από την τριβή των ελαστικών στην άσφαλτο και από τα φρένα των αυτοκινήτων, αναφέρει η μελέτη. Ουσιαστικά, η βρωμιά, τα μικροσωματίδια κτλ. από τα διερχόμενα οχήματα κάθεται στο έδαφος και χαμηλά στον αέρα και ο ανεμιστήρας ψύξης των ταχυφορτιστών, τα στροβιλίζει και τα κρατά σε υψηλό επίπεδο.

Η έρευνα διεξήχθη από επιστήμονες δημόσιας υγείας και μηχανικής από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Λος Άντζελες στις αρχές του 2024. Τα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν αυτόν τον μήνα στο περιοδικό Environment International. Οι ερευνητές τοποθέτησαν αισθητήρες αέρα σε 50 σταθμούς ταχείας φόρτισης σε 47 πόλεις σε όλη την κομητεία του Λος Άντζελες. Το Λος Άντζελες έχει διαρκώς βρώμικο αέρα και υψηλά επίπεδα υιοθέτησης ηλεκτρικών οχημάτων, και έχει περισσότερα από αυτά τα σημεία φόρτισης από οποιαδήποτε άλλη κομητεία στην Αμερική.

Τα νούμερα είναι τρομακτικά.

Τα επίπεδα των αιωρούμενων σωματιδίων δίπλα σε σταθμούς ταχυφόρτισης έφτασαν μέχρι και τα 200 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο, δηλαδή 15 φορές υψηλότερα από τα επίπεδα που καταγράφηκαν σε κοντινά πρατήρια καυσίμων.

Ο Δρ. Michael Jerrett εξήγησε τους κινδύνους λέγοντας: «Αυτά τα σωματίδια είναι τόσο μικρά, που μπορούν να ταξιδέψουν βαθιά στους πνεύμονές σας και ακόμη και να εισέλθουν στην κυκλοφορία του αίματος – ενδεχομένως οδηγώντας σε σοβαρά προβλήματα όπως καρδιακές ή πνευμονικές παθήσεις». Όπως ήταν αναμενόμενο, όσοι έχουν προϋπάρχουσες παθήσεις ή αυξημένη ευαισθησία διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να υποστούν προβλήματα υγείας που σχετίζονται με την έκθεση σε λεπτά σωματίδια.

Παρά τους κινδύνους, η καθηγήτρια περιβαλλοντικής υγείας του UCLA, Yifang Zhu, δήλωσε ότι «τα ηλεκτρικά οχήματα παραμένουν μια τεράστια βελτίωση σε σχέση με τα οχήματα καύσης και οι δικές μας μελέτες δείχνουν ότι ο εξηλεκτρισμός των μεταφορών καθαρίζει τον αέρα για όλους». Συνέχισε προτείνοντας ότι οι εκπομπές αυτές γύρω από τους φορτιστές, θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν με την προσθήκη φίλτρων αέρα.

Εν τω μεταξύ, οι ερευνητές προτείνουν στους οδηγούς ηλεκτρικών οχημάτων να παραμένουν μέσα στο όχημά τους με το σύστημα κλιματισμού σε λειτουργία, ενώ φορτίζει.