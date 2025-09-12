Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Η Κίνα προηγείται των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης στον αγώνα δρόμου προς την ηλεκτροκίνηση, με μια νέα μελέτη να ρίχνει φως στο πόσο γρήγορα αναμένεται να μεταβούν οι στόλοι οχημάτων σε ηλεκτρικά οχήματα. Ενώ οι ΗΠΑ και η Ευρώπη κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση, ο ρυθμός τους είναι αισθητά πιο αργός. Δείτε τι αναφέρει η έκθεση της Ernst & Young, εταιρία συμβούλων.

Ευρώπη

Ένα βασικό συμπέρασμα είναι ότι στην Ευρώπη, οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων θα ξεπεράσουν εκείνες των βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων οχημάτων έως το 2028. Η μετατόπιση θα επιταχυνθεί από εκεί και πέρα, με τα ηλεκτρικά οχήματα να προβλέπεται να ξεπεράσουν το ήμισυ όλων των πωλήσεων νέων οχημάτων στην Ευρώπη έως το 2032. Είναι ενδιαφέρον ότι η μελέτη σημείωσε ότι μέχρι το 2030, τα υβριδικά, συμπεριλαμβανομένων των PHEV, θα συνεχίσουν να ξεπερνούν σε πωλήσεις τα EV στην Ευρώπη. Ωστόσο, καθώς οι κανονισμοί για τις εκπομπές CO2 γίνονται αυστηρότεροι και στην αγορά κυκλοφορούν πιο προσιτά, αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα, σύντομα θα αρχίσουν να ξεπερνούν σε πωλήσεις και τα υβριδικά.

Αμερική

Σε σύγκριση με την Ευρώπη, η μετάβαση στα ηλεκτρικά οχήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι πολύ πιο αργή. Τα ηλεκτρικά οχήματα αναμένεται να φτάσουν το 50% των πωλήσεων νέων οχημάτων στις ΗΠΑ έως το 2039, με παράγοντες όπως η αβεβαιότητα πολιτικής, οι δασμοί εισαγωγής και η απώλεια κινήτρων να επιβραδύνουν την υιοθέτηση. Τα υβριδικά αναμένεται να καλύψουν το κενό. Το μερίδιό τους στην αγορά των ΗΠΑ θα μπορούσε να ανέλθει στο 34% έως το 2034, πριν δώσει τη θέση της σε μια ευρύτερη υιοθέτηση των ηλεκτρικών οχημάτων.

Κίνα

Στην Κίνα, η αλλαγή συμβαίνει πολύ πιο γρήγορα. Φέτος, οι συνδυασμένες πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων με μπαταρία και plug-in υβριδικών οχημάτων στη χώρα αναμένεται να φτάσουν το 50% και να ξεπεράσουν το 90% έως το 2034. Είναι ενδιαφέρον ότι οι πωλήσεις EV από μόνες τους αναμένεται να αντιπροσωπεύουν το 50% των πωλήσεων έως το 2033, ένα χρόνο μετά την Ευρώπη (λόγω του πολύ μεγαλύτερου όγκου).