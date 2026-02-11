Σε μια περίοδο όπου οι πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων αυξάνονται στην Ευρώπη, μια νέα έρευνα (βασισμένη σε μεγάλο δείγμα Γερμανών καταναλωτών) δείχνει ότι οι προτιμήσεις για μάρκες EV μετατοπίζονται σημαντικά, με την Tesla να χάνει μεγάλο μέρος της ελκυστικότητάς της στην ισχυρή αυτή αγορά.

Τι δείχνει η έρευνα

Σύμφωνα με τα στοιχεία του German Economic Institute, περίπου 75% Γερμανών δηλώνουν ότι δεν θα αγοράσουν ποτέ ένα όχημα Tesla. Πιο συγκεκριμένα το 60% απάντησε πως δεν υπολογίζει καν την Tesla ως πιθανή μάρκα για μελλοντική αγορά, ενώ το 16% δηλώνει πως πιθανότατα δεν θα αγοράσει ποτέ κάποιο μοντέλο της Tesla.

Αυτό δεν σημαίνει ότι οι καταναλωτές γυρίζουν την πλάτη στα ηλεκτρικά γενικά αντιθέτως, το EV ενδιαφέρον παραμένει ισχυρό, με περίπου 4 στους 10 ερωτηθέντες να εκφράζουν πρόθεση να αγοράσουν ηλεκτρικό αυτοκίνητο από γερμανική μάρκα όπως Volkswagen ή Mercedes-Benz.

Πολιτική, εικόνα και φίρμα

Ένας από τους βασικούς παράγοντες που προσδιορίζουν αυτή την αλλαγή στάσης είναι η αντίδραση απέναντι στη δημόσια εικόνα της Tesla και ιδιαίτερα του CEO της, Elon Musk. Η στρατηγική του και οι πολιτικές του απόψεις (όπως η υποστήριξη σε αμφιλεγόμενες πολιτικές ομάδες) έχουν επηρεάσει αρνητικά το πόσο φιλικά βλέπουν οι Γερμανοί το φίρμα, μετατρέποντας αυτό που παλιότερα ήταν μια «cool» επιλογή τεχνολογίας σε κάτι που πολλοί καταναλωτές τώρα αποφεύγουν.

Αν και τέτοιου είδους πολιτικές επιρροές δεν ήταν πάντα βασικός παράγοντας στις αποφάσεις αγοράς αυτοκινήτων, φαίνεται πως στα EV, η εικόνα του CEO και οι δημόσιες δηλώσεις μπορούν να παίξουν πολύ μεγαλύτερο ρόλο από ό,τι στο παρελθόν.

Τι σημαίνει για τη Tesla και τον ανταγωνισμό

Η έρευνα συμπίπτει με μια γενικότερη καμπύλη πτώσης για τη Tesla στην Ευρώπη, όπου η μάρκα εμφανίζει σημαντική μείωση πωλήσεων και μεριδίων αγοράς τα τελευταία χρόνια, ενώ παραδοσιακοί κατασκευαστές και νέες κινεζικές μάρκες ανεβαίνουν σταθερά. Το 2025 οι πωλήσεις της υποχώρησαν κατά 37,9% στην Ευρώπη, ενώ στη Γερμανία, τη μεγαλύτερη αγορά της ηπείρου, η αμερικανική εταιρεία παρέδωσε 19.390 αυτοκίνητα, καταγράφοντας πτώση 48,4%, σε πλήρη αντίθεση με τη συνολική αγορά ηλεκτρικών οχημάτων, η οποία την ίδια περίοδο αυξήθηκε με ρυθμό που ξεπέρασε το 43%.

Για τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία, αυτά τα αποτελέσματα μοιάζουν με μια ευκαιρία: με την εικόνα της Tesla να υποχωρεί, οι εγχώριες εταιρείες όπως VW και Mercedes-Benz έχουν το περιθώριο να ενισχύσουν τη θέση τους στην ηλεκτρική αγορά, προβάλλοντας τα δικά τους EV με έμφαση στην αξιοπιστία, στη φήμη της μάρκας και στην εμπιστοσύνη του καταναλωτή.

Η έρευνα δείχνει ότι πλέον όχι μόνο τα τεχνικά χαρακτηριστικά, αλλά και η εικόνα του brand και οι αξίες που συνδέονται με αυτό επηρεάζουν έντονα την απόφαση αγοράς, ειδικά σε αγορές όπως η γερμανική, όπου η αυτοκινητοβιομηχανία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής οικονομίας και της ταυτότητας των καταναλωτών.