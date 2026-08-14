Ένα από τα πιο συνηθισμένα επιχειρήματα κατά των ηλεκτρικών αυτοκινήτων είναι ότι απλώς μεταφέρουν τη ρύπανση από την εξάτμιση στα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Ωστόσο, νέα μελέτη του MIT έρχεται να αμφισβητήσει ευθέως αυτή την άποψη, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι τα ηλεκτρικά οχήματα εξακολουθούν να έχουν σαφές περιβαλλοντικό πλεονέκτημα έναντι των συμβατικών μοντέλων με κινητήρες εσωτερικής καύσης.

Η έρευνα, η οποία δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Environmental Research Letters, εξέτασε ένα τεράστιο εύρος παραμέτρων που συνήθως απουσιάζουν από τη δημόσια συζήτηση γύρω από τα EV.

Οι ερευνητές υπολόγισαν τις εκπομπές ρύπων σε ολόκληρο τον κύκλο ζω ής του οχήματος.

Στην ανάλυση συμπεριλήφθηκαν

η παραγωγή του αυτοκινήτου

η κατασκευή της μπαταρίας

η παραγωγή καυσίμων και ηλεκτρικής ενέργειας

το ενεργειακό μείγμα κάθε περιοχής

οι καιρικές συνθήκες

οι αποστάσεις που διανύουν οι οδηγοί

ο τύπος του οχήματος

Το αποτέλεσμα; Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα εμφανίζουν συνολικά 40% έως 60% χαμηλότερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σε σχέση με αντίστοιχα βενζινοκίνητα μοντέλα.

Σύμφωνα με τη μελέτη, ο βασικός λόγος είναι η σημαντικά υψηλότερη ενεργειακή απόδοση των ηλεκτροκινητήρων

Οι κινητήρες εσωτερικής καύσης χάνουν τεράστιο μέρος της ενέργειας του καυσίμου με τη μορφή θερμότητας. Αντίθετα, τα ηλεκτρικά συστήματα μετάδοσης κίνησης αξιοποιούν πολύ μεγαλύτερο ποσοστό της διαθέσιμης ενέργειας. Ακόμα και όταν η ηλεκτρική ενέργεια προέρχεται από σταθμούς παραγωγής που χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα, η συνολική ενεργειακή απόδοση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου παραμένει υψηλότερη.

Με απλά λόγια, ένα «βρόμικο» ηλεκτρικό δίκτυο μειώνει το πλεονέκτημα των EV, αλλά δεν το εξαφανίζει.

Τι δεν λέει η μελέτη

Οι ερευνητές ξεκαθαρίζουν ότι η έρευνα δεν υποστηρίζει πως τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι απολύτως φιλικά προς το περιβάλλον ή ότι δεν έχουν περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Η εξόρυξη πρώτων υλών, η κατανάλωση νερού, η ανακύκλωση μπαταριών, οι συνθήκες εργασίας στα ορυχεία και η αξιοπιστία των ηλεκτρικών δικτύων παραμένουν ζητήματα που απαιτούν ξεχωριστή αξιολόγηση. Ωστόσο, το βασικό συμπέρασμα της μελέτης αποδεικνύει πως ακόμη και στις περιοχές με το πιο «βρόμικο» ενεργειακό μείγμα, τα ηλεκτρικά οχήματα δεν εμφανίζουν μεγαλύτερες συνολικές εκπομπές από τα αντίστοιχα συμβατικά μοντέλα.

Το πλεονέκτημα των EV μεγαλώνει με τα χρόνια

Ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα γίνονται σταδιακά πιο «καθαρά» όσο βελτιώνεται το ενεργειακό μείγμα μιας χώρας. Καθώς αυξάνεται η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, κάθε ηλεκτρικό όχημα που κυκλοφορεί ήδη στους δρόμους μειώνει ακόμα περισσότερο το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα. Αντίθετα, ένα βενζινοκίνητο ή πετρελαιοκίνητο αυτοκίνητο θα συνεχίσει να καίει το ίδιο καύσιμο και να παράγει τις ίδιες εκπομπές για όλη τη διάρκεια της ζωής του.