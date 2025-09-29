Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Ένα ατύχημα στο εργοστάσιο της Tesla στο Fremont, οδήγησε σε αγωγή ύψους 51 εκατομμυρίων δολαρίων, με υπάλληλο να ισχυρίζεται ότι υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς και καταβάλλει μεγάλα έξοδα σε ιατρικούς λογαριασμούς μετά από χτύπημα από ρομπότ γραμμής παραγωγής. Η υπόθεση εγείρει ορισμένα ερωτήματα όχι μόνο για την ασφάλεια στον χώρο εργασίας, αλλά και για τον ρόλο του αυτοματισμού σε περιβάλλοντα υψηλής πίεσης παραγωγής.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, ο 50χρονος υπάλληλος Peter Hinterdobler τραυματίστηκε στις 22 Ιουλίου 2023, ενώ βοηθούσε έναν μηχανικό να αποσυναρμολογήσει ένα μεγάλο ρομπότ από τη γραμμή παραγωγής του Model 3. Αφού προσπάθησε να «αφαιρέσει τον επεξεργαστή στη βάση του ρομπότ για να αποκτήσει πρόσβαση στο εσωτερικό του», το χέρι του ρομπότ χτύπησε τον Hinterdobler με «τη δύναμη 3.5τόνων», αναφέρει η αγωγή.

Ο εργαζόμενος έπεσε στο πάτωμα και έχασε τις αισθήσεις του. Η αγωγή αναφέρει ότι έχει ήδη πληρώσει 1 εκατομμύριο δολάρια σε ιατρικά έξοδα και αναμένει άλλα 6 εκατομμύρια δολάρια σε μελλοντικά. Επιπλέον, ζητά 20 εκατομμύρια δολάρια για τον πόνο και την ταλαιπωρία, 10 εκατομμύρια δολάρια για ψυχική οδύνη, 1 εκατομμύριο δολάρια για χαμένους μισθούς και 8 εκατομμύρια δολάρια για μειωμένη ικανότητα επανένταξης στον εργασιακό χώρο.

Η αγωγή αναφέρει επίσης ότι το ρομπότ είχε τοποθετηθεί σε «περιοχή που δεν έχει οριστεί για τέτοιο εξοπλισμό» και ότι η Tesla είχε «εφαρμόσει νέα πρωτόκολλα εξοπλισμού και ασφαλείας που σχετίζονται ειδικά με το… ρομπότ που εμπλέκεται στον τραυματισμό». Παράλληλα με την Tesla, στην αγωγή αναφέρεται και ο κατασκευαστής ρομποτικής FANUC.

Οι δικηγόροι του Hinterdobler λένε ότι η Tesla αρνήθηκε να παράσχει βίντεο με στοιχεία του ατυχήματος. Η εταιρεία κατηγορείται επίσης ότι «δεν διασφάλισε ότι το ρομπότ ήταν ασφαλώς απενεργοποιημένο, ασφαλισμένο και σταθερό πριν επιτρέψει στον εργαζόμενο να βοηθήσει στη διαδικασία αποσυναρμολόγησης». Η FANUC κατηγορείται ξεχωριστά για «αμέλεια» στον σχεδιασμό του ρομπότ και για μη σωστή ενημέρωση των χρηστών σχετικά με την ασφαλή λειτουργία του.

Σύμφωνα με την έκθεση, μέχρι στιγμής, ούτε η Tesla ούτε η FANUC έχουν προβεί στο βήμα να υποβάλουν επίσημη απάντηση στους ισχυρισμούς του Hinterdobler.