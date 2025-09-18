Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Η συνέντευξη για δουλειά μπορεί να είναι μια αγχωτική εμπειρία. Ερωτήσεις, αμηχανία, προσπάθεια για το καλύτερο και φυσικά πάντα με την αμφιβολία για το αποτέλεσμα. Ωστόσο, λίγοι από εμάς υπέμειναν μια τόσο ακραία συνέντευξη όσο αυτοί οι υποψήφιοι για δουλειά. Σε μια ασυνήθιστη μέθοδο πρόσληψης, αφεντικό πήρε συνέντευξη από τους υποψηφίους στο πίσω κάθισμα μιας BMW M5 Competition που έτρεχε με 170χλμ/ώρα μέσα σε μια πίστα αγώνων.

Η Big Motoring World, μια αντιπροσωπεία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στο Ηνωμένο Βασίλειο, είχε ως στόχο να καλύψει κενές θέσεις στελεχών πωλήσεων. Για τη συνέντευξη, η αντιπροσωπεία ήθελε να κάνει κάτι μοναδικό – μια μέθοδο που θα δοκίμαζε πραγματικά την ικανότητα των υπαλλήλων να αποδίδουν υπό πίεση.

Έτσι, όπως αρμόζει σε μια θέση εργασίας σε μια αντιπροσωπεία αυτοκινήτων, ο Graeme Mitchell, διευθυντής της εταιρείας Big Motoring World, πραγματοποίησε συνεντεύξεις “hot laps” στο πίσω μέρος μιας μαύρης BMW M5 Competition.

Ένα βίντεο στο YouTube δείχνει υποψηφίους για εργασία να φορούν κράνη, ενώ εξακολουθούν να είναι ντυμένοι με επαγγελματική ενδυμασία. Ο Mitchell πήρε συνέντευξη από όλους, στο πίσω μέρος της M5, ενώ ο οδηγός Sid North οδηγούσε το πολυτελές αυτοκίνητο υψηλών επιδόσεων στις στροφές της πίστας Cadwell Park.